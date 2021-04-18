قتلى ومصابون في انفجار بأديس أبابا  

قالت الشرطة الإثيوبية إن شخصين على الأقل أصيبا جراء انفجار في العاصمة أديس أبابا.

وأوضحت الشرطة أن قنبلة يدوية وراء الانفجار الذي وقع في منطقة ليديتا بالمدينة عصرا، وقالت إنها تحقق في الحادث.

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