باكستان تسجل أثقل حصيلة وفيات بكورونا خلال يوم واحد 

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم الأحد، تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة وفيات بالفيروس يتم تسجيلها في البلاد خلال يوم واحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الفيروس في باكستان إلى 162430، فيما تم رصد أكثر من 6000 إصابة بالعدوى خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 756285 حالة.

وقررت السلطات الباكستانية، أمس السبت، البدء في تلقيح الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما اعتبارا الأسبوع المقبل.

واعتمدت باكستان إلى حد كبير على اللقاحات الصينية المتبرع بها أو المستوردة، والتي تم تقديمها فقط للعاملين في قطاع الصحة وكبار السن.

وتأمل باكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في تلقي 15 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 من خلال مبادرة "كوفاكس" المدعومة من الأمم المتحدة بحلول الشهر المقبل.