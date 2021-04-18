منصة إحسان الخيرية ehsan.sa منصة وطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية

منصة إحسان الخيرية، منصة وطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد من مكان أمن لدفع فلوس الزكاة والتبرعات والصدقات، لذلك وفرت المملكة العربية السعودية منصة وطنية يمكن من خلالها دفع فلوسك بأمان مع ضمان وصلها لمن يستحقها.

منصة إحسان

منصة إحسان الخيرية هي منصة إلكترونية يمكن من خلالها مساعدة كل فرد محتاج، حيث يمكن أن تتبرع بفلوسك ودفع زكاة مالك وصدقاتك من أي مكان انت فيه من خلال المنصة الإلكترونية التي تستقبل التبرعات من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ومن كافة الدول العربية والعالم أجمع.

رابط منصة احسان الخيرية

من خلال رابط منصة احسان الخيرية يمكنك عمل الكثير من الخير وضمان وصول أموالك للمستحقين، وهذه المنصة الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات منها حاسبة الزكاة، حيث يمكنك حساب مبلغ زكاة المال التي يجب أن تخرجه للتطهر مالك وتؤدي ركن من أركان الإسلام وهو أتاه الزكاة.

توفر لك حاسبة الذكاة القيام بحساب ودفع زكاتك عبر منصة إحسان الخيرية، فمن خلال الضغط على المال وادخال المبلغ الذي تريد أن تحسب الزكاة له بالريال السعودي تحصل على مبلغ الزكاة الذي يجب عليك اخراجه بمرور حول عليه.

وكذلك إذا كان لديك ذهب أو فضة أو اسهم أو صناديق استثمارية وتريد أن تحسب زكاة المال لها، منصة احسان الخيرية تقدم لك هذه الوسيلة الإلكترونية السهلة لحساب الزكاة.

التبرع من خلال إحسان

كما يمكنك التبرع من خلال خدمة التبرعات التي تقدمها المنصة الوطنية للعمل الخيري، يمكن دعم الأطفال المصابون باضطرابات الطفولة وكذلك مساعدة الأرامل وكفالة الأيتام، وتقديم الرعاية الصحية لأسرة معسرة، وبناء مساكن للأسرة المحتاجة إلى سكن،وتقديم المواد الغذائية للأسر التي في احتياج للغذاء، وكذلك كفالة الأطفال المصابون بالسرطان.