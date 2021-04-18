نظام نور noorresults لنتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق لولي الأمر ١٤٤٢

نظام نور noorresults لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية ١٤٤٢ ورمز التحقق فقط أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لم يتم تفعيله حتى الآن لاستخراج شهادات الطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ازدادت عمليات البحث عن رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442هـ، كما ورد إلينا العديد من الاستفسارات لمعرفة ما إذا كان قد تم تفعيل الرابط الرسمي لنظام نور المركزي برقم الهوية فقط من عدمه، وهنا نود أن نحيط متابعي موقع ثقفني علماً بأن رابط دخول نظام نور برقم السجل المدني لولي الأمر أو للطالب والطالبة يتم إطلاقه في أوقات الاستعلام عن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول أو الثاني، بمعنى أن الرابط يتم تفعيله بعد الانتهاء من رصد الدرجات لكافة المراحل التعليمية بالتعليم العام، ويمكنكم الإطلاع على تعليمات الاختبارات النهائية وإرشادات هامة للمذاكرة الجيدة من وزارة التعليم.

نظام نور noorresults

وفقاً لمواعيد التقويم الدراسي الجديد المعدل بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- للعام الدراسي الجاري أو الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور المركزي للعام الدراسي 1442هـ، فقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية في الموعد التالي:

بدأت الاختبارات النهائية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 18 أبريل 2021م.

وبعد أن تم الانتهاء من فترة اختبارات المرحلة الابتدائية الصفوف العليا اعتباراً من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، فمن المقرر أن يتم الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب وفقاً للآلية الجديدة للتوزيع المعتمدة في نظام نور كما أعلنت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عام رسمياً في أخر يوم من أيام الاختبارات، وبعد الانتهاء من رصد الدرجات، يتم تدقيقها ومراجعتها قبل رفعها على نظام نور بالهوية الوطنية فقط.

وتعتبر المرحلة الحالية من أصعب المراحل التي تمر على أولياء الأمور والطلاب والطالبات خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى إجراء الاختبارات عن بُعد لمستخدمي منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى المعتمدة من جانب الوزارة، وهذا الأمر قد زاد العبء على أولياء الأمور والمدارس، ورصد الدرجات في نظام نور لنتائج الطلاب 1442.

خطوات تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن صدور التعميم المتضمن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المركزي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد منح برنامج نور صلاحية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر لإلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، حيث يتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

تسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب والطالبات من أم سعودية وأب غير سعودي.

وفي ظل البحث من جانب أولياء الأمور في الوقت الحالي عن طريقة تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور المركزي، وخطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر بالصف الأول الابتدائي، فقد قمنا بتوفير خطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد عن طريق الفيديو التالي:

نظام نور تحليل النتائج 1442

يتم تحليل نتائج الطلاب من خلال الدخول إلى حساب قائد المدرسة في نظام نور 1442، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على “التقارير”، ثم تقارير الطلاب، ثم النقر على أيقونة “إشعار بنتيجة الطالب”، ثم اختيار النظام الدراسي > إدارة التعليم > المدرسة > الصف > الفصل > الفترة > اسم الطالب > ثم النقر على “عرض”.

ثم النقر على أيقونة الحفظ واختيار تصدير في “Excel”، ويمكنكم التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور المركزي بالتفصيل من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور المركزي

نظراً لمعرفتنا التامة بما يمر به الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من ضغوط بسبب رغبتهم في التعرف على نتائج أبنائهم، فهم يقومون حالياً بالبحث عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق لما يتميز به من سهولة ويسر عند الاستخدام، فهو لا يحتاج للدخول إليه سوى إدخال رقم السجل المدني لولي الأمر أو الطالب، ثم رمز التحقق المكون من أربعة أرقام.

ولهذه الأسباب نود أن نحيطكم علماً بأن موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري لم يتم تفعيله حتى اليوم الجمعة بتاريخ 25 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 10 جمادي الأولى 1442هـ، وفي حال الإعلان رسمياً من جانب الوزارة عن توفير رابط نور بالهوية فقط، فسيتم إشعار متابعينا بذلك عبر موقع ثقفني مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب حالياً يمكنه ذلك عن طريق اتباع الرابط الرسمي لدخول نظام نور noorresults المركزي التالي:

نظام نور بالهوية فقط (noorresults). رابط نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa). رابط منصة مدرستي (schools.madrasati.sa).

كيفية استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

يتم استخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري للمراحل التعليمية الثلاث من خلال اتباع التالي:

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة “إدارة تقنية المعلومات الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج نتائج الطلاب 1442، حيث يتم استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق عدداً من الخطوات وهي (الخطوة الأولى: دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب – الخطوة الثانية: التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها –

الخطوة الثالثة: فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها – الخطوة الرابعة: عند فتح الصفحة نجد الملفات بصيغة PDF نقوم بالنقر على الملف لتحميله – الخطوة الخامسة: سيتم تنزيل ملف الطالب بهذا الشكل ويتم حفظها وطباعتها).

ومن يرغب في معرفة خطوات استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور توزيع الدرجات وفق الآلية الجديدة

أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن اعتماد وتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع درجات المراحل التعليمية الثلاث “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية”، ومن يرغب في التعرف على درجة كل مادة من المواد الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم عام الآن وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب الوزارة، يمكنه ذلك من خلال التالي:

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

بعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها في نظام نور للنتائج، فيتم طباعة المسودات ومراجعتها ثم حفظها في إدارة المدرسة بعد ختمها والتوقيع عليها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم إغلاق رصد الدرجات في نظام نور 1442 المركزي، ثم استخراج كشوف الطلاب المكملين، ثم إعطاء الطالب إشعاراً بمواد الإكمال وموعد الاختبار الخاص بالدور الثاني، ثم إعلان نتائج الطلاب وتسليم كشوف الدرجات.

ويتيح نظام نور أمام أولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على النتيجة سواء كان ناجحاً أو مكملاً أو راسباً بشكل إلكتروني عبر موقع برنامج نور بواسطة تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر التي حصل عليها من المدرسة، إلى جانب إمكانية الحصول على نسخة من إشعار مواد الإكمال موضحاً بها موعد الاختبار بالدور الثاني.

كما يتم تسليم الطالب الناجح صورة من كشف الدرجات مع حفظ الأصل بالملف الخاص به موقعاً ومختوماً، أما بالنسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، فيتم تسليم أصل الكشف له مع الملف الخاص به محتوياً على أصول الوثائق السابقة باستثناء الطالب الذي تم حجز وثيقته لسبب مالي من جانب المدارس الأهلية، لذلك يجب إحضار مخالصة مالية منها، وفي حال كان الحجز لشئ أخر، فيقوم بإحضار خطاباً من إدارة التعليم.

الموافقة على الدرجات

خطوات الانتهاء من الاختبارات للمقررات

تتم الموافقة على الدرجات للطلاب لكل مقرر على حده أو من خلال الموافقة على كافة الشُعب دفعة واحدة عند عدم وجود نقص في إدخال الدرجات وذلك من خلال الاختبارات > الدرجات > الدرجات > الموافقة على الدرجات.

نشر النتائج

يتم نشر نتائج الطلاب من الإعدادات > إعدادات أخرى > نشر كشوف الدرجات >وضع نقطة على نعم >وسيتم ظهور النتائج في حساب نظام نور للطالب.

استخراج المبيضات

يتم استخراج المبيضات من التقارير > كشوف > المبيضات > اختيار الفصل الدراسي > التخصص > النقر على “عرض”، وسيتم حفظ المبيضات من نسختين واحدة إلكترونية والأخرى مطبوعة.

الشهادات والإشعارات

حفظ وطباعة الإشعار الأكاديمي والفصلي من التقارير > الشهادات والإشعارات > اختيار الإشعار الأكاديمي > اختيار الإشعار الفصلي “مختصر – تفصيلي”، وللمنتسبين: إشعار الفصلي المختصر / إشعار أكاديمي فقط.

الأوائل

يتم استخراج أسماء الأوائل حسب المعدل من التقارير > التقارير الإحصائية > الأوائل حسب المعدل التراكمي > الأوائل حسب المعدل الفصلي > تحديد المعدل وسنة الالتحاق > بحث.

حصر الراسبين والغائبين

يتم حصر الراسبين والغائبين ومقررات الرسوب عن طريق المبيضات أو الاختبارات > الدرجات > درجات الطلاب الراسبين والغائبين > اختيار الفصل الحالي > بحث > الدخول على الدرجات بجانب اسم كل مقرر.

طباعة تحليل النتائج

يتم طباعة تحليل النتائج وحفظها إلكترونياً من التقارير > التقارير الإحصائية > تحليل نتائج الطلاب > اختيار الفصل الحالي > عرض.

تخريج الطلاب

في حال وجود خريجين يتم التأكد من إتمام الساعات المطلوبة للتخرج، ويتم تخريج الطلاب من خلال الاختبارات > الطلبة الخريجون > الطلبة المتوقع تخرجهم >اختيار خطة البرنامج التخصصي > وضع علامة صح أمام الطالب الخريج >حفظ، ويمكنكم استخراج الشهادات من خلال اتباع رابط نظام نور noorresults الرسمي.

من يرغب في التعرف على موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية ومعرفة طريقة إعادة ضبط كلمة السر في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

نظام نور لنتائج الطلاب 1442

وجهت وزارة التعليم عام بقياس الفاقد التعليمي لدى طلاب وطالبات المراحل بالتعليم العام كافة، ومن ثم تشكيل لجان للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في المواد الدراسية لكامل الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدول زمني لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية.

كما تم التشديد من جانب وزارة التعليم عام على ضرورة القيام بتنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي من خلال منصة مدرستي التعليمية، وإعداد خططاً ودروساً علاجية لهذا الشأن، كما أعلن وزير التعليم عن أنه سيتم توضيح آلية العودة للدراسة الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ.

ويتم الإطلاع على نتائج الطلاب والطالبات من حساب نظام نور لولي الأمر من خلال دخول حساب ولي الأمر في نظام نور المركزي المتاح حالياً، ثم الدخول إلى “التقارير”، ومن كشوف الدرجات يتم اختيار “كشف درجات أعمال السنة”، ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض شهادات الطلاب مباشرةً عبر نظام نور noorresults للنتائج.

استخراج نتائج الطلاب من نظام نور 1442

أعلنت بعض مدارس التعليم العام ممن لم يقوموا باعتماد النتائج خلال الأيام السابقة مثل ثانوية أبي عامر الأشعري ببدر ومدرسة الحسيني الابتدائية والمتوسطة ومدرسة الإمام محمد بن سعود ومتوسطة سلمان الفارسي ومدرسة مشلة الابتدائية، عن اعتماد نتائج الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ اليوم الثلاثاء بتاريخ 29 ديسمبر 2020م.

وقد تم الإعلان عن ذلك بعد أن تم الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها والتأكد من مطابقتها للنتائج الموجودة في منصة مدرستي التعليمية، حيث يتيح النظام حالياً لأولياء الأمور إمكانية الدخول من حساب نظام نور لولي الأمر لاستخراج الشهادات للطلاب والطالبات.

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

إجازة الفصل الدراسي الأول 1442

وفقاً للخطة الزمنية الخاصة بمواعيد الأحداث الدراسية المعتمدة من جانب وزارة التعليم عام رسمياً أو خطة التقويم الدراسي الجديد لأعمال الدراسة لعام 1442هـ، فمن المقرر أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في الموعد التالي:

تبدأ إجازة الفصل الأول بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

تحديث: تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة التعليم عام مع نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 31 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو رابط نظام نور برقم السجل فقط وبدون رقم سري لاستخراج الشهادات برقم الهوية فقط ورمز التحقق.

تقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1442

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- أمراً ملكياً كريماً بتقديم الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي 1442هـ للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) تلبيةً للمطالبات العديد من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات.

ووفقاً للمواعيد المعلن عنها رسمياً بأمر ملكي، فمن المقرر أن تبدأ اختبارات المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء بتاريخ 13 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 1 رمضان 1442هـ، وتبدأ إجازة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 22 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 10 رمضان 1442هـ.

كما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد 18 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 6 رمضان 1442هـ، وتبدأ إجازة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ.