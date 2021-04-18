أفضل 15 سيارة دفع رباعي بمحرك 12 سلندر

يبحث الكثير من الناس عن افضل سيارة دفع رباعي بمحرك 12 سلندر، وبما أن الخيارات المتاحة كثيرة ويصعب عليك اختيار افضل سيارة لذلك فسوف نتحدث في هذا المقال عن افضل السيارات بالمميزات واليكم التفاصيل.

سانج يونج ريكستون

هذه السيارة من احسن السيارات ومن احسن الاختيارات التي سوف تجدها فمن اهم مميزاتها:

1- هذه السيارة كورية من الجنوب تأتي بمحرك ديزل سعته 2.2 لتر، كما أن المحرك يولد قوة مقدارها 176 حصان.

2- كما أنه تحتوي على العديد من التقنيات المميزة بما في ذلك مستشعرات و المستحثات مثل خلفية لركن السيارة وكذلك مكيف للهواء وشاشة تعمل باللمس تصل الى 8 بوصات.

3- المقاعد في السيارة من الجلد و تتميز بخاصية التدفئة.

أرييل نوماد

1- صممت هذه السيارة بتقنيات تتناسب مع السرعة الفائقة والتحمل والسباقات.

2- كما أن السيارة صغيرة في الحجم تحتوي كذلك على محرك متوسط رباعي الأسطوانات وهذا المحرك يولد قوة 235 حصان.

3- و يمكنها أن تتسارع من 0 إلى 96.6 كم في 3 ثواني فقط.

إيسوزو دي ماكس إيه تي 35

1-السيارة مزودة بمحرك ديزل توربيني مزدوج تصل سعته 2.5 لتر ويولد قوة 161 مقدارها حصان.

2- مزود بناقل يدوي يضم ست ساعات وتتوافر بها ناقل أوتوماتيكي أيضا.

3- تأتي السيارة بضمان 201 ألف كيلومتر و سنتين.

سوزوكي جيمن

1- تعد من السيارات الأخف وزنا في العالم.

2- السيارة مزودة بمحرك بنزين سعته 1.5 لتر وقوة 100 حصان.

3- وتصل سرعتها 145 كيلومتر في الساعة.

باولر بولدوج

1- السيارة مزودة بمحرك ديزل سداسي الأسطوانات بقوة تبلغ 280 حصان ومحرك بنزين ثماني الأسطوانات فائق الشحن.

2- كما أنها تعد أول سيارة تستخدم هيكل جديد مصنوع بالكامل من الألومنيوم.

3- يولد المحرك قوة مقدارها 567 حصان، كما أنه يتسم بالكفاءة في معدل استهلاكه للوقود.

فورد لاند روفر ديسكفري

1- تأتي السيارة بمحركين واحد منهم في 6 سعته 3 لتر ويولد بقوة مقدارها 340 حصان، والثاني محرك ديزل توربيني سعته 3 لتر بقوة 254 مقدارها حصان.

2- مزودة كذلك بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

فورد رينجر رابتور

1- السيارة مزودة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات سعته 2 لتر بشاحن توربيني مزدوج وكذلك يولد قوة 210 حصان.

2- تتميز بسرعتها الفائقة في الأماكن الصعبة.

3- كما أنها يمكنها السير حوالي 100 كيلو متر في 10 ثواني تقريبا.

مرسيدس بنز جي كلاس

1- السيارة مزودة ببنزين ذي شاحن توربيني في 8 و قد انتجت الشركة مجموعات أخرى من نفس الفئة حيث أنها لاقت شعبية و شهرة واسعة.

2-تحتوي على محرك ديزل سداسي الأسطوانات ويولد قوة مقدارها 282 حصان.

تويوتا لاند كروزر

1- محرك هذه السيارة في 8 و سعته 5.7 لتر، ويولد قوة 381 حصان.

2- تتميز السيارة بمساحة و مقاعد كبيرة تتسع لثمانية أشخاص والمقاعد تتميز بخاصيتي التدفئة و الراحة أيضا.

جيب رانجلر

1- تأتي السيارة تقنيات متطورة ووسائل ترفيه عالية تتمثل في المقاعد الجلدية وتكييف الهواء.

2- يوجد منها 4 إصدارات وتتسم كلها بإمكانية إزالة الأبواب.

بي إم دبليو اكس 5

1-من اكثر السيارات استعمالا والتي يفضلها الشباب حيث تأتي بمحرك 8 سلندر 4395 سي سي قوة 530 حصان وكذلك بعزم دوران يصل الى 750نيوتن متر.

رنج روفر فيلار

1- اهم ما يميز هذه السيارة محرك 6 سلندر 3000 سي سي هايبرد مخفف بقوة تتراوح بين 335.

2- تكييف هواء عالي الجودة.

انفينيتي

1- تأتي السيارة بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعته 2.0 لتر ويولد قوة قدرها 268 حصان وناقل أوتوماتيكي.

لكزس أر اكس

1- تتميز بقوة محرك 6 سلندر بسعة 3500 سي سي كما إن المحرك يعطي قوة 296 حصان.

أودي كيو7

1- تأتي السيارة بناقل حركة تيبترونيك ثماني السرعات.

2- وهي سيارة دفع رباعي بمحرك 12 سلندر