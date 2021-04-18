خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً بالشروط عبر أبشر

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية، وذلك عليك اتباع بعض الخطوات اللازمة لعمل رخصة قيادة رقمية بشكل سريع وسهل عبر تطبيق أبشر أفراد أو أعمال فيمكنك وضع تلك الأولويات لعمل تلك الخطوات للحصول علي رخصة قيادة رقمية في الحال عبر أبشر. كيفية تفعيل خدمة استخراج رخصة القيادة الرقمية من أبشر أن خدمة تفعيل رخصة القيادة هي خدمة إلكترونية تتيحها إدارة مرور المملكة من خلال منصتها الإلكترونية أبشر بالتكامل مع تطبيق توكلنا لعمل رخصة القيادة التي تم تطويرها وذلك من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تمثله مركز المعلومات الوطني كل تكون تلك الرخصة الرقمية معتمدة من جميع الجهات الأمنية بالمملكة.

تتضمن رخصة القيادة الرقمية رمز الاستجابة السريع المتغير QR CODE وذلك ليمكنك من الاحتفاظ بنسخة منها علي الجهاز الذكي مثل الجوال وأبرازها لرجال المرور عند عدم توفر أصل الرخصة دون الحاجة للاتصال بنقطة الأنترنت والتعامل مع نظام ساهر المروري بكل سهولة وييسر. خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر كيفية تفعيل خدمة استخراج رخصة القيادة الرقمية من أبشرخطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر خطوات استخراج وتفعيل رخصة قيادة رقمية بالمملكة من خلال موقع ابشر: الدخول مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في أبشر أفراد من خلال إدخال اسم المستخدم والباسورد السابق تسجيلك بالمنصة وإذا لم تكن مسجلاً فعليك اتباع خطوات التسجيل في أبشر.

انقر علي أيقونة أو تبويب خدماتي.

نضغط علي إدارة الهوية.

ستظهر قائمة منسدلة نضغط علي اختيار رخصة القيادة الرقمية.

سيتم تحميل بيانات المستخدم علي رخصة القيادة الرقمية وبذلك سيكون تم تفعيلها بكل سهولة بدون الذهاب إلى مكاتب المرور أو النزول من منزلك. مميزات الحصول أو استخراج رخصة رقمية للقيادة تسهل علي المستخدم التحقق من صلاحية رخصة القيادة عند نسيان أصل بطاقة الرخصة أو نسيان أصل الرخصة بالبيت ولذلك سيتم تحميلها علي جوالك واثباتها لرجال المرور للتحقق والفحص من هويتك.

تيسر اجتراءات تفعيل رخصة القيادة الرقمية باجتراءات بسيطة وسلسلة علي المواطن.

تعتبر الرخصة معتمدة لدي جميع الجهات الأمنية. رابط خدمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر مميزات الحصول أو استخراج رخصة رقمية للقيادةرابط خدمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر قد تم أعداد رابط لتفعيل تلك الرخصة الرقمية خصيصاً لهذه الخدمة لتيسر علي المواطنين البحث وطريقة التعامل مع النظام المروري عند الضغط علي الصفحة فانه يحولكم تلقائياً إلي الصفحة المخصصة لإدخال البيانات وتفعيل رخصة القيادة الرقمية بنجاح. الوسوم

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية، وذلك عليك اتباع بعض الخطوات اللازمة لعمل رخصة قيادة رقمية بشكل سريع وسهل عبر تطبيق أبشر أفراد أو أعمال فيمكنك وضع تلك الأولويات لعمل تلك الخطوات للحصول علي رخصة قيادة رقمية في الحال عبر أبشر. كيفية تفعيل خدمة استخراج رخصة القيادة الرقمية من أبشر أن خدمة تفعيل رخصة القيادة هي خدمة إلكترونية تتيحها إدارة مرور المملكة من خلال منصتها الإلكترونية أبشر بالتكامل مع تطبيق توكلنا لعمل رخصة القيادة التي تم تطويرها وذلك من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تمثله مركز المعلومات الوطني كل تكون تلك الرخصة الرقمية معتمدة من جميع الجهات الأمنية بالمملكة.

تتضمن رخصة القيادة الرقمية رمز الاستجابة السريع المتغير QR CODE وذلك ليمكنك من الاحتفاظ بنسخة منها علي الجهاز الذكي مثل الجوال وأبرازها لرجال المرور عند عدم توفر أصل الرخصة دون الحاجة للاتصال بنقطة الأنترنت والتعامل مع نظام ساهر المروري بكل سهولة وييسر. خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر كيفية تفعيل خدمة استخراج رخصة القيادة الرقمية من أبشرخطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر خطوات استخراج وتفعيل رخصة قيادة رقمية بالمملكة من خلال موقع ابشر: الدخول مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في أبشر أفراد من خلال إدخال اسم المستخدم والباسورد السابق تسجيلك بالمنصة وإذا لم تكن مسجلاً فعليك اتباع خطوات التسجيل في أبشر.

انقر علي أيقونة أو تبويب خدماتي.

نضغط علي إدارة الهوية.

ستظهر قائمة منسدلة نضغط علي اختيار رخصة القيادة الرقمية.

سيتم تحميل بيانات المستخدم علي رخصة القيادة الرقمية وبذلك سيكون تم تفعيلها بكل سهولة بدون الذهاب إلى مكاتب المرور أو النزول من منزلك. مميزات الحصول أو استخراج رخصة رقمية للقيادة تسهل علي المستخدم التحقق من صلاحية رخصة القيادة عند نسيان أصل بطاقة الرخصة أو نسيان أصل الرخصة بالبيت ولذلك سيتم تحميلها علي جوالك واثباتها لرجال المرور للتحقق والفحص من هويتك.

تيسر اجتراءات تفعيل رخصة القيادة الرقمية باجتراءات بسيطة وسلسلة علي المواطن.

تعتبر الرخصة معتمدة لدي جميع الجهات الأمنية. رابط خدمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر مميزات الحصول أو استخراج رخصة رقمية للقيادةرابط خدمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال ابشر قد تم أعداد رابط لتفعيل تلك الرخصة الرقمية خصيصاً لهذه الخدمة لتيسر علي المواطنين البحث وطريقة التعامل مع النظام المروري عند الضغط علي الصفحة فانه يحولكم تلقائياً إلي الصفحة المخصصة لإدخال البيانات وتفعيل رخصة القيادة الرقمية بنجاح.

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