جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل فى مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، فى ثانى حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد كينوشا.. مقتل 3 بإطلاق نار فى ولاية تكساس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.