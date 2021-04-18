الحرس الثورى الإيرانى يعلن وفاة نائب قائد ميليشيا فيلق القدس

جدة - نرمين السيد - وكانت ميليشيات الحرس الثورى الإيرانى قد نصبت محمد حسين زادة حجازى نائبا لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآنى، مطلع 2020.

ووفقا لوكالة أنباء فارس "شبه الرسمية" فإن حجازى من مواليد عام 1957، ويحمل رتبة عميد بميليشيا الحرس الثورى الإيرانى، وينحدر من محافظة أصفهان الواقعة وسط إيران.

واعتبر حجازى، الذى تدرج فى القوة التى تنفذ اغتيالات وعمليات تجسس خارج حدود إيران، من أوائل الملتحقين بميليشيا الحرس الثورى الإيرانى، بعد تأسيسها عام 1979.

وتولى محمد حجازى مهاما عسكرية بارزة سابقة بينها قائد ميليشيا البسيج عام 1998، ونائب قائد ميليشيا الحرس الثورى الإيرانى، فضلا عن عمله لفترة مستشارا بمجال البحوث الصناعية داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.