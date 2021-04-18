ماكرون يدعو روسيا للتهدئة على حدودها مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع قناة CBS تم بثها اليوم الأحد، قال ماكرون: "أعتقد أن هذا الوضع غير مقبول وعلى روسيا أن تقوم بتهدئته وهذا أمر بديهى. إن الوضع الراهن ومستوى التوتر (فى المنطقة) غير مجديين وغير مقبولين بتاتا". ونفت روسيا اتهامات غربية بالتحضير لشن هجوم ضد أوكرانيا.

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