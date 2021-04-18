رابط منصة إحسان Ehsan وخطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية، نالت منصة إحسان حتى الساعات القليلة الماضية شهرة واسعة بين مواطني المملكة العربية السعودية، حيثُ زادت عملية البحث عن رابط منصة إحسان وكيفية التبرع من خلال إحسان وخطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية، وما يمكن قوله هو أن منصة إحسان الخيرية هي منصة مختصة في العمل الخيري وجمع التبرعات وتنظيم توزيعها وصفها على الفئات المجتمعية شديدة الفقر والاحتياج.

مد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياج داخل المملكة

تفعيل التكافل الاجتماعي بين مختلف قطاعات المجتمع السعودي

توسيع أثر القطاع الخاص في المجتمع التنموي

أهداف منصة إحسان الخيريةكيفية التسجيل في منصة إحسان

يمكن التسجيل في منصة إحسان بكل سهولة عن طريق خطو بعض من الخطوات البسيطة التالية:

الولوج على الموقع موقع المنصة الإلكتروني “منصة إحسان” ثم الضغط على يسار الصفحة ليظهر للزائر خانة التسجيل يتم النقر عليها وهنا يتطلب من الزائر تعبئة خانة رقم الجوال ورمز التحقق وهو للتأكد من أدامية الزائر وبعد التعبئة يتم الضغط على خانة إرسال التحقق ثم يتم إدخال مبلغ المراد التبرع به.

منصة إحسان الخيرية تم تدشينها في مساء الجمعة الماضية من شهر رمضان الجاري لعام 1442 _2021، ولا يتطلب للتسجيل في المنصة إدخال بيانات المتبرع أو الإفصاح عن شخصيته فالهدف من تلك المنصة هو العمل الخيري فيمكن لمن يريد التبرع دون الإعلان عن هويته وذلك عن طريق التبرع المباشر أو السريع من خلال اختيار العمل الخيري وتعبئة مبلغ التبرع مع تعريف وسيلة الدفع، ولقد تعددت وسائل الدفع الإلكتروني في منصة إحسان الخيرية من بين الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية أو عن طريق أبل باي وغيرها، والذي يمكن ذكره هو أن منصة إحسان الخيرية تخضع تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي (سدايا)، ومنذ ولادة تلك المنصة وقد جمعت تبرعات من كبار رجال ومسئولي المملكة العربية السعودية.

ومنذ ساعات قليلة قدمت منصة إحسان الشكر والتقدير للأستاذ عبد الله بن سعد بن راشد ووالديه في عطائهم السخي في التبرع للمنصة بمبلغ يقدر ثلاث ملايين ريال سعودي.