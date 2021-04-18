خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 MBC Dream للفوز بـ 500 ألف دولار أمريكي مع مصطفى الآغا

بدأ العد التنازلي للسحب على جائزة مسابقة الحلم 2021 والتي تقدر بقيمة 250 ألف دولار أمريكي مع الإعلامي مصطفى الآغا على ام بي سي، حيث يترقب ملايين من أقطار العالم العربي موعد سحب مسابقة الحلم التي من المقرر أن تتم غداً الخميس الأول من شهر أبريل، وسيكون هنالك منافسة قوية بين المشتركين كالعادة، ولا سيما أن البرنامج يتمتع بشفافية تامة ومصدقية استمر عليها طيلة الخمسة عشر عاماً أي منذ أن تم اطلاق المسابقة، ونظراً لمدى أهميتها حرصنا على أن نستعرض خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 وأرقام كل بلد من البلاد المسموح لها بالتقديم.

مسابقة الحلم 2021

استهلت مسابقة الحلم MBC العام الجاري بجائزة مالية قيمة قدرها 3.5 مليون دولار أمريكي كما هو معتاد سنوياً، ومنذ أيام قليلة نشرت تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تشير فيها إلى بدء سحب الحلم يوم الخميس 1 أبريل بجائزة قدرها 250 ألف دولار، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في المسابقة مع مصطفى الآغا على الهواء مباشرة أمام الجميع، بالإضافة إلى الاختيار من بين المشتركين بشكل عشوائي دون تحيز لأحد لأن هذا من أهم مميزات البرنامج ألا وهى الشفافية.

خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2021

يمكن الحصول على فرصة الفوز بجائزة برنامج صدى الملاعب بعد الاشتراك في المسابقة من خلال الخطوات التالية:

ارسل كلمة “حلم” أو “dream “أو “reve ” على رقم مسابقة الحلم المرادف لبلدك. ثم اكتب اسمك الرباعي. سجل رقم هاتفك المحمول الخاص بك. ثم اختر الدولة التابع لها . قم بالإجابة على سؤال الاشتراك في المسابقة. اسمح بإرسال المزيد من الإعلانات والأسئلة. جاوب على المزيد من الأسئلة حتى تُزيد من فرصتك للفوز في سحب الحلم.

رقم المملكة العربية السعودية 650444.

رقم الاشتراك من مصر 95458.

الاشتراك من الإمارت على رقم 3636.

الرقم الدولي على رقم 008821622775627.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلممسابقة الحلم الفوز بـ 500 ألف دولار

أعلنت صفحة ام بي سي دريم Mbc Dream عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك منذ يومين أن الجائزة القادمة للفوز بالمسابقة ستكون قيمتها نصف مليون دولار، ودعت كافة المشاهدين حول العالم بالاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على فرصة للفوز وتحقيقة الحلم إلى واقع وحقيقة مع الإعلام مصطفى الآغا.