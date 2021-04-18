البرلمان المصري يدخل على خط حادث قطار طوخ

قال النائب خالد عبد العظيم المولي، عضو لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب المصري، وعضو لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها فور حادث قطار طوخ، إن اللجنة بدأت عملها في مستشفى بنها الجامعي، حيث تم نقل المصابين، وذلك للاطمئنان على صحتهم ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة لهم والاستماع إليهم.

وتابع عبد العظيم في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" أنه عقب إنهاء الزيارة للمستشفى سوف ينتقل وبقية بقية أعضاء اللجنة لموقع الحادث لمتابعة التحقيقات.

وتتابع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، حادث انقلاب قطار طوخ رقم 949 المنصورة- القاهرة، سرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابين للمستشفيات.

وكشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبد المولى، والنائب أيمن لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن الحادث.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه أثناء مرور قطار 949-3209 سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

وانتقل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب وقوعه، بجانب قراره بتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث القطار.

كما تفقدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية الحالة الصحية لمصابي حادث القطار، موجهة بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.