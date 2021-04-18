جدة - نرمين السيد - وأشارت الشبكة إلى أن 6 صواريخ استهدفت قاعدة بلد الجوية، المتواجدة بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. وأوضح أن الصواريخ أصابت "الجناح العسكرى" الأمريكى الخاص بشركة "سالى بورت" داخل القاعدة. ويأتى الهجوم بعد أقل من أسبوع على سقوط عدة قذائف صاروخية داخل مطار أربيل، وفى محيطه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة شخصين فى استهداف 6 صورايخ لقاعدة بلد الجوية فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.