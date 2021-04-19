منصة احسان ، منصة احسان ماهي ؟ هي منصة خيرية تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية في يوم 4 رمضان 1442 هجريا، والهدف منها هو مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وسداد الديون للغارمين اللذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم تحت مسمي العطاء بإحسان، كما يمكن من خلالها أن يتم التبرع من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية ودفع الزكاة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة وتقوم المنصة بتوصيل هذه المبالغ لمستحقيها، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط التقديم على منصة إحسان لسداد الديون ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

التسجيل في منصة احسان

بعد أن تم إطلاق منصة احسان في يوم 4 رمضان 1442 تزايدت عمليات البحث عن طريقة التقديم على منصة إحسان للحصول على الخدمات التي تقدمها هذه المنصة الخيرية، وقد تم التبرع للمنصة بمبلغ مالي أكثر من 265 مليون ريال سعودي حيث قام وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بالتبرع للمنصة بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي، وتبرع المصرف الراجحي السعودي بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي، ويمكن لجميع الأشخاص التسجيل في منصة احسان للمحتاجين عن طريق رقم الهاتف السعودي الخاص بك والحصول على المساعدات والخدمات التي تقدمها هذه المنصة الخيرية في المملكة العربية السعودية .

رابط منصة احسان

يمكن لجميع الأشخاص اللذين يريدون الحصول على المساعدات التي تقدمها منصة احسان التسجيل في المنصة عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى رابط منصة احسان الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . أنقر على منصة احسان تسجيل الدخول .

الدخول . أختر إنشاء حساب المستخدم .

كتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح مثل الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق .

أكتب رقم الهاتف السعودي الخاص بك .

أنقر على إرسال الطلب .

قم بعمل تسجيل دخول للمنصة ثم أختر الحالات المتاح التبرع لها .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط التقديم على منصة احسان للحصول على المساعدات المالية وتسديد الديون ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة، وأيضا طريقة التسجيل في المنصة الخيرية في المملكة العربية السعودية .