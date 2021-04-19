إجازة نهاية العام الدراسي بالسعودية 1442 هـ قبل عيد الفطر المبارك 2021

إجازة نهاية العام الدراسي بالسعودية 1442 ، وفق ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، سوف تكون يوم الخميس 17 من شهر رمضان للعام الهجري 1442م، الموافق 29 من إبريل للعام 2021م، والتي قد تم إصدار قرار ملكي بشأنها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومشاركة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مراعاة منه لطلاب وطالبات المملكة، في جميع المراحل التعليمية، للحفاظ على سير العملية التعليمية بشكل منضبط، دون الضغط على الطلاب في فترة صيام شهر رمضان، وبحيث يكون آخر موعد نهائي لآخر امتحان بالمرحلة التعليمية، قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفق آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، فقد صرح وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل شيخ، بعد تقديم موعد الاختبارات بحيث تنتهي قبل نهايو شهر رمضان، فسوف تكون إجازة نهاية العام الدراسي 1422، قبل موعد عيدن الفطر المبارك، والجدير بالعلم أن موعد اختبار الفصل الثاني بالسعودية1442هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بدأت يوم الأحد 18 من شهر إبريل 2021م، الموافق 6 من شهر رمضان 1442هـ، والتي من المقرر انتهائها 29 من شهر رمضان، والذي سيكون أول أيام إجازة نهاية العام الدراسي1442هـ، بمشيئة الله.

والجدير بالعلم أيضًا أن حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات السعوديين بالمملكة، أصدرت وزارة التعليم قرار بشأن، الالتزام بكافة التدابير الاحترازية، التي أعلنت عنها في السابق وزارة الصحة السعودية، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أثناء تأدية الاختبارات النهائية الحضورية بالمدارس، بداية من الحفاظ على ارتداء الكمامات، والحفاظ على التعقيم بالكحول، وعلى رأس تلك التدابير الاحترازية، تحميل تطبيق توكلنا الإلزامي، على الجوالات المحمولة، لمعرفة الحالة الصحية للطالب، قبل دخول الاختبارات.

والجدير بالذكر أن الاختبارات النهائية الخاصة بمراحل التعليم الجامعي، تم تركها وفق الأمر الملكي السامي، للوائح تنظيم التعليم السعودي الجامعي، وفق رؤية كل مؤسسة جامعية تعليمية بالمملكة.