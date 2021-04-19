ملخص و نتيجة مباراة ميلان ضد جنوى اليوم في الدوري الإيطالي

انتهت مواجهة ميلان ضد جنوى اليوم الأحد للحساب الجولة الواحد والثلاثون من عمر الدوري الإيطالي الممتاز، فاز فريق الروسونيري بنتيجة هدفين مقابل واحد، حيث سجل الاهداف كل من لاعبه ريبيتش في الدقيقة الثالثة عشرة ولاعب جنوى سكاماكا “هدف ضد مرماه” في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة فيما أستطاع الضيوف تسجيل الهدف الوحيد وتقليص الفارق عن طريق لاعبه ماتيا ديسترو عند الدقيقة السابعة الثلاثون.

تشكيلة ميلان ضد جنوى

ميلان لعب المباراة بتشكيل مكون من دوناروما كحارس مرمى في الدفاع نجد ثيو هيرنانديزو كايير، توموري، كالولو، خط الوسط لعب كل من فرانك كيسي و بن ناصر، هاكان ، أما في الهجوم أقحم مدرب ميلان لاعبيه لياو، ريبيتش، ساليماركس.

تفاصيل المباراة

استهل فريق ميلان المباراة بضغط شديد على خط وسط فريق جنوى، وسمحت له فرصة للتسجيل أكثر من مرة، واستطاع اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش من تسجيل الهدف الأول بعد متابعته لكرة ثابتة، وبعد حوالي 21 دقيقة من انطلاق الشوط الأول استطاع جنوى تعديل النتيجة عن طريق لاعبه المخضرة ماتيا ديسترو، وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل 1-1، ومع بداية الشوط الثاني زادت حدة هجمات الروسونيري دون ترجمتها إلى أهداف، ومع ضغطه الشديد على دفاع جنوى سجل اللاعب ساكاماكا هدفا ضد مرماه.

بعد هذا الفوز المحقق من قبل نادي ميلان أصبح في رصيده 66 نقطة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي خلف الإنتر الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة قبل أن يلعب مباراة نابولي الليلة، فيما يحتل فريق جنوى المرتبة 14 برصيد 32 نقطة.