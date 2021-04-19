تردد قناة الإخبارية السورية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الإخبارية السورية، تعتبر قناة الإخبارية السورية من أهم وأشهر القنوات في سوريا التي حازت على الكثير من المشاهدات، حيث أنها في وقت قصير جداً حققت نسبة عالية من المشاهدة، وذلك بسبب حرص القناة الشديد على تقديم محتوى جديد بشكل مستمر للمشاهد السوري خاصةً وللمشاهد في العالم كله عامةً، حيث يحتوي المحتوى على أحداث سياسية واجتماعية متنوعة، ولذلك فهي تمتلك الكثير من المميزات وتمتلك أيضاً شريحة كبيرة من المشاهدين.

تردد قناة الإخبارية السورية الجديد 2021

يعتبر التردد الجديد 2021 من أهم الترددات بحثاً على محرك البحث جوجل، لما تقدمه القناة من بث مستمر ومباشر للأحداث والتطورات التي تشهدها سوريا سواء كانت الأحداث سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ولذلك نقدم لكم التردد الجديد الخاص بها:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11392.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهم البرامج للقناة

تقدم القناة مجموعة من أفضل وأشهر البرامج التي تعرض أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع أهم وأشهر المحللين سواء السياسيين أو الاجتماعيين وحتى في مجال الاقتصاد، ومنها:

برنامج قال القمر.

برنامج خيوط العنكبوت.

برنامج من دمشق هنا بغداد.

برنامج لو كنت مسئولا.

برنامج واشنطن.

برنامج خارج العاصمة.

برنامج خبر وأبعاد.

برنامج الساعة الأخيرة.

وتتميز القناة بنقاء الصورة ووضوح الصوت بشكل متميز وجودة عالية لإشارة القناة للقيام ببث محتواها وبرامجها على مدار اليوم بدون تشويش أو انقطاع، كما أن القناة تسعى باستمرار من تحسين وتطوير من محتواها الذي تقوم بتقديمه لكي تصبح دائماً متصدرة ومتميزة، وذلك التحسين تقوم باستخدامها لأحدث الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة التي تساعدها في زيادة عدد مشاهديها، حيث أنها أيضاً لا تستخدم الإعلانات المطولة لمنع المشاهدين من الملل، وتقوم بعرض محتوى يناسب جميع الفئات والأعمار وتناسب أيضاً العادات والتقاليد المعترف بها في المجتمع السوري حيث لا يتعارض المحتوى مع العادات والتقاليد لهذا المجتمع.