شريف "الخطير" يحسم القمة المصرية لصالح الأهلي

حسم لاعب الأهلي محمد شريف قمة الكرة المصرية، مساء الأحد، بعد تسجيله هدفين في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

بدأ الأهلي التسجيل في الشوط الأول عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 إثر مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى شريف "الخطير" سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

وتعادل للزمالك محمود شيكابالا بهدف جميل في الدقيقة 31 على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى حارس مرمى الأهلي علي لطفي.

وسريعا في الدقيقة 39 من الشوط الأول، إثر هجوم مرتد للأهلي ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك حارس مرمى الزمالك مسجلا الهدف الثاني.

وارتقى الأهلي لوصافة الدوري المصري رافعا رصيده إلى 30 نقطة ومبتعدا بثلاث نقاط عن الزمالك الذي خاض 3 لقاءات أكثر من الأول.

أحداث المباراة

وكان الشوط الأول جيداً من جانب الأهلي الذي فرض سيطرته بفضل تحركات الرباعي محمّد مجدي "أفشه" وحسين الشحات وعمرو السولية وشريف.

وأسفر الضغط هدفاً للضيوف في الدقيقة 22 من تمريرة أيمن أشرف في عمق دفاع الزمالك، سددها شريف إلى يسار الحارس.

وتخلى لاعبو الزمالك قليلاً عن حذرهم الدفاعي، وبمجهور فردي من القائد "شيكابالا" من منتصف الملعب، راوغ وسدد في الزاوية اليمنى العليا لمرمى علي لطفي محرزاً هدف التعادل (31)، وأول أهدافه طوال مشاركاته مع الزمالك بمرمى الأهلي في بطولة الدوري.

لكن لم يهنأ لاعبو الزمالك بتعادلهم كثيراً، بعدما استغل شريف تمريرة خاطئة من يوسف إبراهيم "أوباما" في منتصف ملعب الزمالك، وسددها إلى يسار الحارس محرزاً هدف الفوز للأهلي (35).

مع بداية الشوط الثاني، نشط لاعبو الزمالك هجومياً بفعل التغييرات التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون، بالدفع بالتونسي سيف الدين الجزيري وأحمد السيد "زيزو" على حساب شيكابالا ومروان حمدي.

واحتسب حكم المباراة محمود البنا ركلة جزاء للزمالك بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) (57)، إثر عرقلة رامي ربيع للجزيري، سددها محمود علاء وتصدى لها لطفي.

وزادت خطورة الزمالك من الأطراف والعمق عن طريق المغربي أشرف بن شرقي وزيزو، ووضحت الثغرات في الأهلي، وسدد أوباما في يدي لطفي (62).

وهدأ إيقاع المباراة بعد ذلك، وانحصر اللعب في وسط الملعب، مع تأثر اللاعبين بدرجة الحرارة العالية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أنقذ لطفي مرماه من هدف التعادل لأصحاب الارض بتصديه لرأسية محمود علاء.