مقتل 17 عنصرا من طالبان فى انفجار جنوب شرقى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها: "قتل ما لا يقل عن 17 من مقاتلى طالبان، ضمنهم مسؤول رفيع بجهاز الاستخبارات الخاص بالحركة، حين انفجرت قنبلة فى مصنع بمنطقة قره باغ جنوبى ولاية غزنة".
وأعلنت الوزارة يوم أمس السبت عن مقتل 44 عنصرا من الحركة جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.
وتعانى أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" رغم انخراط الطرفين فى محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسى للبلاد.
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