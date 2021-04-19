انت الان تتابع تفاصيل خبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرزق بمولود جديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعرب مواطنون عن أصدق التهاني لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث دشنت إحدى المواطنات تدعى حنان عبد الله عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير “الشعب السعودي كافة يبارك لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة قدوم مولده (عبد العزيز) جعله الله قرة عين لوالديه.

كما كتب الشاعر السعودي ناصر القحطاني تغريده قائلاً “أصدق التهاني لسمو وليا العهد الأمير محمد بن سلمان، جعله الله من مواليد السعادة وقرة أعين والديه وأنبته نباتا حسناً”

وأيضا تقدمت بالتهنئة الدكتورة ملاك الحسيني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود في صفحتها الرسمية توتير “أشرقت الدنيا بقدومك، حفيد ملك، وابن قائد، على اسم جدك الباني الموحد، من مواليد السعادة والمجد، حفظك الله سيدي سمو والي العهد، بوريك لكم في الموهوب، وشكرتم الواهب، تهنئة وطن لقائد عظيم علم السعودية أيد مطوية.

أبرز المهنئين بالمولود الجديد

السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ الذي حرص على تقديم التهاني عبر حسابه في منصات التواصل الاجتماعي توتير مغردا “أبارك لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالمولود الجديد عبد العزيز جعله الله من مواليد السعادة” مقرننا تهنئته بصورة والي العهد.

وكتب بدر العساكر مدير مكتب الأمير محمد مهنئا “اللهم بارك لسمو سيدي ولي العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان مضيفا اللهم ارزقه بره واحفظه لوالديه واجعله قرة عين لهما”.

وفي تعبير صادق للمشاعر يقول شقيقه الأمير سعود بن سلمان عبر تغريدة نشرها في صفحته الخاصة “ارفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشرفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جعله الله من مواليد السعادة وبارك الله فيه جعله قرة عين لوالديه “.

وقال الأمير محمد بن سلطان آل سعود على توتير “رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود اسماه عبد العزيز جعله الله من مواليد السعادة متابعا تيمنا بمؤسس المملكة العربية السعودية وجده الملك عبد العزيز آل سعود “.

كما بارك تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية في تغريده على صفحته الشخصية “أتقدم لمقام مولاي خادم الحرمين الشرفين وسمو سيدي ولي العهد بأحر التهاني وخالص التبريكات بقدوم مولود لسمو سيدي ولي العهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان”.

من هي زوجة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود وهي ابنة عمه تزوجها ولي العهد سنة 2008.

أولاد الأمير محمد بن سلمان

خمسة: بنتان (فهدة ونورة) وثلاثة ذكور( سلمان ومشهور وعبد العزيز).

ويذكر أن المغردون دشنوا وسم “عبد العزيز بن سلمان” الذي تصدر الترند السعودي خلال فترة وجيزة بأكثر من 8 آلاف مغرد من داخل المملكة وخارجها وسط دعوات وتهاني صادقة الدعاء بمناسبة مولود ولي العهد بن سلمان.