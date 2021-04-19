ما هي منصة احسان ehsan.sa فرجت للمديون حل إيقاف خدمات المواطنين وطريقة التسجيل كمستفيد

ما هي منصة احسان ehsan.sa ومشكلة إيقاف خدمات المواطنين وكذلك طريقة التسجيل كمستفيد أهم ما يشغل فئات عديدة من مواطني المملكة الذين يبحثون عن شرح تفصيلي لشروط وكيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، وكذلك وعلى الرغم من انطلاق الحملة الوطنية للأعمال الخيرية يوم الجمعة الماضي الموافق 16 أبريل، إلا انه لا يزال التساؤل عن ما هي منصة إحسان، خاصة التسجيل في فرجت للمديون، خاصة من الغارمين والغارمات المسجونين، هذا ومنذ انطلاق المنصة وحتى وقت كتابع هذا التقرير، فقد اقترب إجمالي التبرعات من 310 مليون ريال سعودي، وبلغت أعداد المُستفيدين ما يقارب 550 ألف مستفيد.

ما هي منصة إحسان وكيفية الاستفادة منها

وتجدر الإشارة إلى أنه يواجه الكثيرين ممن يبحثون عن كيفية الاستفادة من منصة إحسان للعمل الخيري، يواجهون مشكلة توقف وإيقاف الخدمات على تعاملاتهم، على الرغم أنهم من الفئات الأكثر حاجة والأولى بالرعاية، نظراً لتراكم ديونهم، وعجزهم عن سداد تلك الديون، ومنهم من حُكم عليه بالسجن وأصبح من الغارمين سواء من الرجال أو النساء، لذلك سنتناول كيفية التغلب على إيقاف الخدمات لتلك الفئات.

تسجيل مستفيد في منصة احسان الشروط والفئات المستفيدة

ومن الجدير بالذكر أن منصة احسان تتلقى أموال الزكاة والصدقات لتقوم بصرفها في مصارفها الشرعية على المحتاجين، لذلك يمكن إدراج المنصة كمظلة حماية ومشاركة مجتمعية، ومن أكثر أوجه الصرف من خلال منصة احسان الفئات التالية:

الغارمين والغارمات المسجونين بسبب تراكم الديون.

المحتاجين لمسكن ملائم.

كفالة الأيام وخاصة الرضع منهم.

المحتاجين من الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

أصحاب الأمراض المحتاجين للعلاج.

من يحتاج لعمليات جراحية.

وغيرها من عشرات الحالات الإنسانية الأخرى.

التقديم على منصة إحسانالرقم المُختصر لتلقي تبرعات عبر الرسائل القصيرة النصية

منصة إحسان فُرجت لسداد ديون العارمين والغارمات السجناء تبرعات الملك سلمان لمنصة إحسان للعمل الخيري علاج مشكلة إيقاف الخدمات

تتلخص مشكلة إيقاف الخدمات لدي قطاع عريض من المواطنين بسبب عجزهم عن سداد ديونهم، هذا وقد استحدثت الحكومة السعودية إمكانية رفع مؤقت لإيقاف الخدمات، وذلك من خلال رابط بوابة موقع ناجز najiz.sa للخدمات العدلية الإلكترونية، حيث يمكن من خلال ناجز جدولة تلك الديون على أقساط، وبذلك يتم رفع إيقاف الخدمات بصورة مؤقته.

كيف تستفيد من منصة احسان

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل بمنصة إحسان الوطنية السعودية للأعمال الخيرية متاح حاليا، وذلك للمتبرع والمستفيد، أما المستفيد فيجب عليه التواصل مع إحدى الجمعيات الأهلية الخيرية، أو إحدى المؤسسات القائمة على أمال الخير، وتقديم ما يثبت صحة استحقاقه كمستفيد، وسترفع الجمعية أو المؤسسة الخيرية حالته إلى منصة إحسان، وبذلك يتم اعتباره من المستفيدين، حيث أن منصة إحسان لا تتواصل مباشرة مع المواطنين، ولكن التواصل يتم من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، شرط أن يقوم بالتسجيل بالمنصة