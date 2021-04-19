أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى الجمعة

الفلكي الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى الجمعة
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة حتى الجمعة.
وتوقع الفلكي الشوافي تراجع ملحوظ لهطول الأمطار مقارنة بالاسبوع الماضي، مؤكداً إستمرار بعض الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء (بعض المناطق) من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية من هضاب داخلية وسهول ساحلبة.
وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن توقعات الإسبوع اللاحق لهذا مبشرة بالخير إن شاء الله.
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