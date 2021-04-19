ملك البحرين يعزى السيسى فى ضحايا حادث القطار بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - وأعرب الملك فى البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسى وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلاً المولى العلى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ محافظة القليوبية.