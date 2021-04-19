سقوط صاروخين فى قضاء كفرى شمالى العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن صاروخين سقطا فى قضاء كفرى دون أن يتسببا بأية أضرار مادية أو بشرية. وأضاف، أن "السلطات المحلية هناك فتحت تحقيقا بالحادث". وفى وقت سابق من اليوم، تعرضت قاعدة بلد الجوية فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، إلى قصف صاروخى مساء اليوم، نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص.

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