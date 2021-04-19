طريقة التسجيل في منصة احسان للعمل الخيري 2021 من الجوال في 5 دقائق بسهولة

طريقة التسجيل في منصة إحسان، تحدثنا في مقال سابق عن ما هي منصة إحسان وأهداف المنصة، وتعرفنا عليها وأنها منصة تتيح للأشخاص المتبرعين إيصال تبرعاتهم بكل ثقة إلى الجمعيات الخيرية التي تتضمن وصول التبرعات للأشخاص المستحقين المحتاجين للتبرع، كما أن هذه المنصة تخضع لإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة التسجيل في منصة إحسان بكل سهولة على موقعكم ثقفني.

طريقة التسجيل في منصة احسان

يمكنك التسجيل في احسان عن بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية، تابع معنا عزيزي القارئ لتتعرف على الطريقة:

اذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة إحسان من الرابط .

. اضغط على شريط القوائم.

اختر أيقونة تسجيل الدخول الموجودة أعلى اليمين كما هو موضح بالفيديو.

ستذهب إلى صفحة تسجيل الدخول.

اضغط على زر “إنشاء حساب”.

قم بإدخال اسمك في خانة الاسم.

اكتب بريدك الإلكتروني في خانة البريد الإلكتروني.

اكتب رقم هاتفك المحمول في خانة رقم الجوال.

ادخل رمز التحقق المبين أمامك.

اضغط على “إنشاء حساب جديد”.

وهكذا تكون قد أنشأت حسابا في منصة احسان، ويمكنك تسجيل الدخول بالحساب عن طريق عمل الخطوات الآتية:

اذهب إلى صفحة تسجيل الدخول كما وضحنا أعلاه.

قم بإدخال رقم هاتفك في خانة رقم الجوال.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

اضغط على إرسال رمز التحقق والذي سيتم إرساله لك في الجوال عبر رسالة SMS.

ستفتح معك المنصة.

طريقة التبرع في منصة إحسان

ويمكنك التبرع في منصة إحسان بدون الحاجة إلى امتلاك حساب بشكل ضروري في المنصة، حيث يمكنك إرسال التبرع الخاص بك بكل سهولة عن طريق عمل الخطوات الآتية، تابع معنا:

اذهب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة إحسان ehsan.sa.

اضغط على “تبرع سريع”.

قم بتحديد قيمة التبرع الخاص بك (10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، أو أي مبلغ تريده).

قم بالتحديد نوع التبرع (تبرع عام، تبرع فرجت).

قم باختيار وسيلة دفع التبرع (فيزا، ماستر كارد، إلخ).

اضغط على “تبرع الآن”.

هذا كان مقالنا عن طريقة التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها إيانا في خانة التعليقات والتي يسعدنا أن نرد عليها في أقرب وقت ممكن، دمتم في أمان الله.