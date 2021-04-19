مقتل 19 مدنيا جراء هجوم شنه مسلحون على قرية فى النيجر

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى بلدية ديسا التى تدير كوغورو لوكالة "فرانس برس": "أحصينا حتى الآن 19 جثمانا وجرح اثنان خلال هذا الهجوم الذى شنه على كوغورو مسلحون وصلوا على متن دراجات نارية".

وأوضح المسؤول أن "قطّاع الطرق وجدوا (فى بداية الأمر) أشخاصا فى المقبرة قدموا للتشييع وقتلوا تسعة أشخاص على الفور"، وبعد ذلك قام المهاجمون الذين لم يتم تحديد هويتهم وعددهم "بدخول القرية وأطلقوا النار على كل شخص صادفوه".

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة الضحية التاسعة عشرة ودُفنت صباح الأحد.

وتتعرض منطقة تيلابيرى الواقعة عند تخوم النيجر ومالى وبوركينا فاسو بانتظام لهجمات المتطرفين المسلحين.

وازدادت الهجمات على المدنيين منذ بداية العام فى النيجر حيث قتل أكثر من 300 شخص فى ثلاث موجات من الهجمات على قرى ومخيمات فى غرب البلاد عند الحدود مع مالى.

ووقع آخر هذه الهجمات الواسعة فى 21 مارس فى منطقة تاهوا الصحراوية (بالقرب من الحدود مع مالى) وأسفر عن مقتل 141 فى ثلاث قرى للطوارق ومعسكرات مجاورة.