أهم الشروط والتخصصات المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية 1442 لخريجي الجامعات والكليات العسكرية

قامت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التقديمات القبول بالخدمة العسكرية، وذلك لخريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس وخريجي الكليات العسكرية وبعض التخصصات الأخرى، وبدأت عمليات البحث عن الشروط المطلوبة والتخصصات أيضاً المطلوبة للالتحاق بالخدمة، وذلك من قبل الشباب من جميع أنحاء المملكة السعودية، فهذا الأمر يشغل محركات البحث في هذه الأيام، وسوف ننشر لكم في الفقرات التالية تفاصيل التسجيل بالخدمة العسكرية بالسعودية.

موعد التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية 1442

يمكن لجميع خريجي الجامعات الذين تتوافر بهم الشروط والحاصلين على التخصصات المطلوبة التسجيل في الخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على موقع وزارة الدفاع السعودية والدخول على التسجيل، وقامت الوزارة بتحديد مواعيد التسجيل على أن تكون بداية من يوم الأحد الموافق 20 من رمضان والموافق أيضاً بالتاريخ الميلادي الثاني من شهر مايو 2021 وذلك لخريجي الجامعات، أما بالنسبة للتقديم على الكليات العسكرية للحاصلين على الشهادة الثانوية سيكون موعدهم الثلاثاء الموافق 20 من شوال، والأول من شهر يونيو.

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

يجب ألا يكون قد ارتكب أي جرائم من قبل ولا يوجد عليه أحكام مخلة بالأمانة والشرف.

يجب ألا يكون عمره أقل من 27 سنة.

يجب ألا يكون تقدير المتقدمين أقل من جيد.

يشترط أن يتم القيام بجميع اختبارات القدرات العامة والنجاح بها.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم، وأن يكون طوله متناسب مع وزنه.

يشترط ألا يكون المتقدم متزوج بأجنبية.

أهم التخصصات المطلوبة في الخدمة العسكرية: هندسة وحاسب آلي، والتخصصات الشرعية والإدارية.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة وألا يكون لديه مرض مناعي.

يجب نجاحه في الكشف الطبي والتأكد من عدم وجود مشاكل أو أمراض لديه.

الشروط المطلوبة للالتحاق بالخدمة العسكرية