تردد قناة طيور الجنة لمتابعة أفضل الأناشيد الرمضانية للصغار عبر جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة طيور الجنة من أكثر ترددات قنوات الصغار التي يحاول الآباء والأمهات توفيها بشكل دائم لأبنائهم، فهي خير رفيق ومعين على الترفيه للصغار، فما تقدمه القناة يجمع بين المادة العلمية الشيقة كتعليمهم الحروف والأرقام والجمع والطرح وغيرها من الأمور التي ستساعدهم عند التحاقهم بالمدرسة، وتقدم أيضاً بعض المواد الترفيهية وتعلمهم الأخلاقيات في نفس ذات الوقت كضرورة التحلي بالصدق والحرص على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي وغيرها من الأمور التي تناقش بشكل بسيط وشيق في الأناشيد المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن لأولياء الأمور من الأباء والأمهات اللذين لديهم أطفال من سن 4 سنوات وحتى أعتاب فترة المراهقة لسن 12 عام، استقبال تردد قناة toyor aljanah على العديد من الأقمار الصناعية كي يستمتع الأطفال بما تقدمه القناة من فقرات وبرامج مفيدة، وتناقش قضايا أخلاقية هامة بطريقة مميزة ومبسطة للصغار تسهل استيعابهم، وهي كالتالي:

النايل سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

قمر سهيل سات

التردد: 10730.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

الجودة: SD.

قمر الهوت البيرد

التردد: 12111.

الجودة: SD.

الاستقطاب: V.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قمر عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طيور الجنة الفضائية

تعد قناة طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات المخصصة للصغار، وقد بدأ عرضها لأول مرة عام 2008 وأنشأها السيد خالد مقداد، والذي يحرص على تقديم برامج مميزة وأيضاً بها فكرة أو تعليم أخلاقي للصغار، وبعد أن نجحت القناة وزاد البحث عن تردد قناة طيور الجنة قام بإنشاء العديد من القنوات الأخرى، مثل قناة طيور بيبي بالفرنسية Les Oiseaux du Paradis” Bébé وقناة Toyor Al Janah TV – English بالإنجليزية، وقناة طيور بيبي بالتركية Cennet Kuşları Bebek، كي يصل إلى جميع أطفال العالم في كل مكان.