رابط الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني 1442 تسجيل وظائف لحملة الثانوية العامة رجال ونساء

رابط الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودي، من الروابط ذات البحث المستمر خلال الفترة الأخيرة، نظراً للإعلان عن فتح باب التسجيل لعدد من الوظائف بالشئون الصحية، لعدد من التخصصات والتسجيل من خلال هذا الرابط الإلكتروني، وخلال الساعات الأخيرة قامت إدارة التوظيف بالشئون الصحية لوزارة الحرس الوطني، بالإعلان عن توافر أكثر من 55 وظيفة لحملة شهادة الثانوية العامة من الرجال والنساء، بمناطق “جدة، المدينة المنورة، الأحساء”، حسب الوظائف المتاحة لكل منطقة، والشروط العامة للتسجيل على هذه الوظائف. رابط التسجيل لوظائف الشئون الصحية 1442 الدخول على الموقع الإلكتروني للتوظيف الشئون الصحية “eapps.ngha.sa“.

اختيار الوظائف الشاغرة.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها. الوظائف المطلوبة لكل منطقة منطقة جدة عدد أربع وظائف أمين مستودع – موظف إدخال بيانات – مساعد مشتريات – مراقب ثاني جهاز التحكم – مشرف خدمات المشتريات – مسؤول مشتريات ثاني – مسؤول مشتريات أول – أمين مستودع أول – مخطط المواد ثاني – مخطط المواد أول – عدد 2 وظيفة سائق – مشرف تخطيط المواد – عدد 2 وظيفة مهندس صيانة – عدد 2 وظيفة مهني أول – عدد 3 وظيفة مهني ثاني – عدد 2 وظيفة مهندس معالجة مياه – مساعد مشتريات ثاني – عدد 2 وظيفة أمين مستودع ثاني – أخصائي مراقبة ممتلكات أول – عدد 2 وظيفة أخصائي ممتلكات ثاني – عدد 6 وظائف مساعد لوجستي المدينة المنورة استشاري أمراض المخ والأعصاب – استشاري طب الأطفال وحدة العناية المركزة – استشاري أمراض القلب – استشاري مساعد طب وجراحة العيون – مساعد استشاري جراحة التجميل الأحساء عدد 21 وظيفة تمريض شروط التسجيل لوظائف الشئون الصحية للحرس الوطني أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. أن يتوافر ترخيص الهيئة السعودية الصحية بالنسبة للوظائف الصحية. أن يتوافر ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين بالنسبة للوظائف الهندسية. اجتياز اختبار المقابلة الشخصية واللغة الإنجليزية. شروط التسجيل لوظائف الشئون الصحية للحرس الوطني رابط التسجيل لوظائف الشئون الصحية 1442الوظائف المطلوبة لكل منطقة الوسوم

رابط الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودي، من الروابط ذات البحث المستمر خلال الفترة الأخيرة، نظراً للإعلان عن فتح باب التسجيل لعدد من الوظائف بالشئون الصحية، لعدد من التخصصات والتسجيل من خلال هذا الرابط الإلكتروني، وخلال الساعات الأخيرة قامت إدارة التوظيف بالشئون الصحية لوزارة الحرس الوطني، بالإعلان عن توافر أكثر من 55 وظيفة لحملة شهادة الثانوية العامة من الرجال والنساء، بمناطق “جدة، المدينة المنورة، الأحساء”، حسب الوظائف المتاحة لكل منطقة، والشروط العامة للتسجيل على هذه الوظائف. رابط التسجيل لوظائف الشئون الصحية 1442 الدخول على الموقع الإلكتروني للتوظيف الشئون الصحية “eapps.ngha.sa“.

اختيار الوظائف الشاغرة.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها. الوظائف المطلوبة لكل منطقة منطقة جدة عدد أربع وظائف أمين مستودع – موظف إدخال بيانات – مساعد مشتريات – مراقب ثاني جهاز التحكم – مشرف خدمات المشتريات – مسؤول مشتريات ثاني – مسؤول مشتريات أول – أمين مستودع أول – مخطط المواد ثاني – مخطط المواد أول – عدد 2 وظيفة سائق – مشرف تخطيط المواد – عدد 2 وظيفة مهندس صيانة – عدد 2 وظيفة مهني أول – عدد 3 وظيفة مهني ثاني – عدد 2 وظيفة مهندس معالجة مياه – مساعد مشتريات ثاني – عدد 2 وظيفة أمين مستودع ثاني – أخصائي مراقبة ممتلكات أول – عدد 2 وظيفة أخصائي ممتلكات ثاني – عدد 6 وظائف مساعد لوجستي المدينة المنورة استشاري أمراض المخ والأعصاب – استشاري طب الأطفال وحدة العناية المركزة – استشاري أمراض القلب – استشاري مساعد طب وجراحة العيون – مساعد استشاري جراحة التجميل الأحساء عدد 21 وظيفة تمريض شروط التسجيل لوظائف الشئون الصحية للحرس الوطني أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. أن يتوافر ترخيص الهيئة السعودية الصحية بالنسبة للوظائف الصحية. أن يتوافر ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين بالنسبة للوظائف الهندسية. اجتياز اختبار المقابلة الشخصية واللغة الإنجليزية. شروط التسجيل لوظائف الشئون الصحية للحرس الوطني رابط التسجيل لوظائف الشئون الصحية 1442الوظائف المطلوبة لكل منطقة

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