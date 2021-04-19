رابط نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2021 الرسمي لوزارة التربية العراقية

رابط نتيجة السادس الابتدائي بالعراق 2021 ، وفق آخر مستجدات عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، في معظم محافظات جمهورية العراق، للعام الدراسي 2020/ 2021م، وقد تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية العراقية، وبإمكان الطالب أو الطالبة القيام بالاستعلام عن نتيجته من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة، من خلال الخطوات التالي ذكرها بسهولة، والجدير بالعلم أن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي تم الإعلان عنها فعليًا في معظم المحافظات مثل الرصافة الأولى، المثنى، الكرخ الثانية، ديالي، كربلاء المقدسة، كركوك، ومن بعدها تم رفع نتائج الرصافة الثانية، نينوي، ومن بعدها تم رفع نتائج الكرخ الثانية، النجف الأشرف، بابل، وم بعدها تم رفع نتائج البصرة على الموقع الإلكتروني.

وكما ذكرنا سابقًا، أنه تم الإعلان عن معظم النتائج في محافظات العراق المختلفة تباعًا، حتى لا يشكل ضغط على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية، حيث شكل البحث عن نتيجة السادس ابتدائي تمهيدي، ضغط في الساعات الأخيرة على كافة مواقع الإنترنت، مع العلم أنه تم الإعلان عن نجاح أكثر من 75% من الطلاب البنين والبنات بالمرحلة الابتدائية، ومازال الإعلان تباعًا عن باقي المحافظات مستمر حتى تلك الساعات.

والجدير بالعلم أيضًا أنه مع إعلان وزارة الصحة العراقية، عن ارتفاع نسبة الإصابة بحالات الكورونا، وخوفًا على صحة وسلامة المواطنين العراقيين، راعت وزارة التربية العراقية، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتزاحم لمعرفة النتيجة، وهذا ما دفع بالوزارة إلى تدشين بوابة إلكترونية يتعرف من خلالها الطلاب وأولياء أمورهم، على النتائج دون الحاجة للتزاحم في المؤسسة التعليمية.

ولكافة الطلاب والطالبات بالعراق، بإمكانهم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة، بالترتيب التالي: