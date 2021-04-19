نظام نور، بدأ طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية في عملية البحث عن النتائج، حيث سيتم الانتهاء من رصد الدرجات للطلبة والطالبات في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي يوم الخميس المقبل الموافق 10/9/1442، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التعليم لإنهاء العام الدراسي الجاري 1442، حيث شددت على السادة المعلمين ضرورة رصد درجات الطلاب في اختبارات نهاية العام في نظام نور، كشرط أساسي للحصول على إجازة نهاية العام.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق لنتائج الطلاب 1442

هناك مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكن من خلالها للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور للحصول على النتيجة وطباعة أشعار بدرجات الطالب عبر اتباع الخطوات السهلة الآتية:-

الدخول على موقع نظام نور.

القيام بإدخال أسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.

يتم اختيار التقارير، ثم إشعار الفترات.

يختار من الفصل الدراسي الفصل الدراسي الثاني.

منصة مدرستي ونتائج الطلاب 1442

كذلك فقد أتاحت وزارة التعليم معرفة النتائج وطباعة أشعار بالنتيجة من خلال منصة مدرستي، والتي أصبحت من أهم روافد العملية التعليمية في المملكة بشهادة الجميع في داخل المملكة وخارجها، حيث بفضل تلك المنصة التعليمية استطاعت المملكة وبالمقارنة لدول عديدة منها الدول الكبري من إنهاء المناهج الدراسية لكافة الصفوف الدراسية بجميع المراحل التعليمية دون حذف أي جزء من المناهج المقررة أو توقف للدراسة طوال العام الدراسي الجاري، بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أدت إلى قيام عدد كبير من دول العالم إلى وقف العملية التعليمية بها خوفاً من تفشى تلك الجائحة بين الطلاب والسادة أولياء الأمور.

وتعمل وزارة التعليم في المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة على أن يكون العام الدراسي المقبل 1443 حضورياً وذلك بأن تقوم وزارة الصحة بمنح العاملين في الحقل التعليمي والطلاب اللقاحات اللازمة لحمايتهم من الإصابة بتلك الجائحة، حيث أنه وعلى الرغم من وجود المنصات التعليمية فإنها لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تكون بديلاً بنسبة 100% عن الحضور الفعلي في المدارس وخاصة بالنسبة للطلاب في الصفوف الدراسية الأولي بمرحلة رياض الأطفال وأيضاً بالمرحلة الابتدائية لأن تلك المرحلة تعد مرحلة تأسيس.