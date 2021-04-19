"الاختيار2".. كشف كواليس وأسرار حلقة "فض اعتصام رابعة"

يواصل مُسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي لفت الأنظار ليُصبح حديث رُوّاد منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال المشاهد واللقطات الحية التي تضمنتها عملية فض اعتصام رابعة في الحلقة الخامسة، وهي اللقطات التي أثارت تفاعلا كبيرا من الجمهور حولها، لما تضمنته من مواد حقيقية حدثت أثناء فض الاعتصام.

وفي هذا الإطار، تحدث مُدير التصوير حسين عسر لموقع "دوت الخليج" عن كواليس تصوير الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2"، وعن دعم وزارة الداخلية المصرية لها بشكل خاص والعمل كاملاً بشكل عام، وعن الأصعب في التجربة، والرسالة التي يًريد صًناع العمل إيصالها للجمهور.

يًؤكد مدير التصوير أن الرسالة الأساسية من تقديم "الاختيار 2" بشكل عام والحلقة الخامسة منه بشكل خاص، هي تأريخ مرحلة مُهمة جدا في تاريخ مصر في سياق درامي من خلال عمل فني.

ويلفت إلى أن العمل قائم على المصداقية في الطرح وبسبب المصداقية المُتبعة في التناول الدرامي للأحداث تفاعل الجمهور مع العمل مُنذ بداية عرضه.

وتابع حسين عسر، قائلا: "الأمانة في الطرح مُهمة جدا وأعتقد أنه موجود بشكل كبير في العمل وسبب أساسي في تفاعل الجماهير معه وتصديقهم لطرحه للأحداث التي تناولها".

ويتابع أن إضافة جُزء وثائقيا للعمل كان مُتفقا عليه من الجزء الأول وكان من فكرة المُخرج بيتر ميمي، الذي عمل كثيرا عليها لأننا نُوثق لمرحلة حقيقية فكان من المهم جدا دعمها بفيديوهات من الوقائع التي يتناولها العمل.

وأردف إن هدفهم من ذلك دعم الأحداث الدرامية الموجودة بالمسلسل، خاصة وأنها أحداث حقيقية وحدثت بالفعل فيجب خرُوجها في شكل أقرب للواقع.

سر اللقطات الحية

وحول اللقطات الحية في مشاهد فض اعتصام رابعة، يتابع عسر في تصريحاته لموقع "دوت الخليج": "هُناك مشاهد من فض اعتصام رابعة عُرضت لأول مرة في الحلقة الخامسة من مسلسل (الاختيار 2) وكان مصدرها وزارة الداخلية لأنها لم تكن متوافرة على اليوتيوب".

وأضاف "تؤكد هذه الفيديوهات التي تم تصويرها من قبل بعض الأهالي على أن الاعتصام لم يكن سلميا وأن هناك أشخاص كانت تقف لتضرب الداخلية بالسلاح"، لافتا إن التصوير الجوي لفض الاعتصام كان مصدره فيديوهات من اليوتيوب.

ويوضح أن وزارة الداخلية دعمت العمل بكل الإمكانيات المُمكنة حتى يخرُج بشكل حقيقي وواقعي فدعمتهم بمُعدات حقيقية مثل "المدرعات والأسلحة"، إضافة لوجود مؤرخين يراجعون السيناريو حتى لا يوجد به أية مغالطات احتراما للجمهور المُستهدف ولتحقيق الهدف المرجو من العمل.

وبسؤاله عن سبب اختيارهم لفيديوهات من قوات أخرى على رأسها الجزيرة، قال حسين عسر: "هذه براعة المُخرج ليرُد عليهم بكلامهم فنحن قُمنا بتصوير الحلقة كما كانوا يقولون من خلال فيديو مُوثق من إنتاج قناة الجزيرة ويطرح ما فعلته الداخلية بعمارة المنايفة فأعتقد أنه لا يوجد أعلي من هذا مصداقية".

6 أيام كاملة لتصوير الحلقة الخامسة

ويؤكد على أن تصوير الحلقة الخامسة كان صعباً للغاية في تصويرها استغرق 6 أيام والتحضير لها استغرقت 9 أيام منها 4 أيام لفض اعتصام رابعة و3 أيام لكرداسة ويومين لأحداث المنيا.

ويشير إلى أن مُهندس الديكور أحمد سيد قام ببناء كل الخيّم ومسجد رابعة العدوية والمنصّة التي كانوا يقفون عليها والمستشفى الميداني التي قاموا ببنائها بالكامل كما كانت في الفيديوهات التي عرضوها في منصاتهم الإعلامية وعندما قمنا بمقارنة الاثنين ببعضهما وجدنا أن الموضوع حقيقي جدا.

وأختتم مُدير التصوير حسين عسر حديثه لموقع "دوت الخليج" بأن مُسلسل "الاختيار 2" عمل هام جدا يُؤرخ لفترة هامة في تاريخ مصر، والعمل يتناول أحداث هامة وليست معارك فقط وبه جُمل مُحورية مُهمة تستطيع من خلالها معرفة أشياء لم تكُن تُدركها من قبل أو مُلم بها بالكامل".