جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1442 وطريقة الحصول على تصريح الصلاة في المسجد الحرام

جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1442 يهتم بمتابعته الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بعد أن وضعت السلطات جدول صلاة التجهد في رمضان 2021 وكذلك جدول أئمة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ففي شهر رمضان الكريم يتسابق الكثيرون على عمرة رمضان ولكن تأتى العمرة هذا العام في وضع استثنائى وهو فيروس كورونا وعلى الرغم من ذلك حددت السلطات شروط عمرة رمضان 2021 وفق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك إمكانية الحصول على تصريح الصلاة في المسجد الحرام عبر تطبيق اعتمرنا بما يضمن حماية الجميع على أراضي المملكة العربية، وحددت جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1442 لصلاتي التراويح والتجهد ليكون متاحة أمام الجميع قبل التقدم لأداء الصلاة

جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1442

اعتمدت رئاسة الحرمين الشريفين جدول أئمة المسجد الحرام رمضان 1442 بعد تحري رؤية هلال شهر رمضان بتحديد أئمة صلاة التراويح وصلاة التجهد في رمضان 2021 بعد موافقة الدكتور عبد الرحمن السديس على جدولي مواعيد الصلوات في الحرم المكي والمسجد النبوي مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشرية.

طريقة معرفة أئمة المسجد الحرام خلال رمضان

وفرت المملكة العربية السعودية طريقة معرفة أئمة المسجد الحرام خلال شهر رمضان 2021 من خلال التالي:

يدخل المصلي على منصة خدمات المسجد الإلكترونية.

الضغط على نافذة إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين.

اختيار جدول الأئمة والمؤذنين الأسبوعي.

جدول أئمة المسجد الحرام رمضان صلاة التراويح والتجهد

يمكن معرفة جدول أئمة المسجد الحرام رمضان من خلال الصور التالية أيضًا:

طريقة الحصول على تصريح الصلاة في المسجد الحرام

يشترط الحصول على تصريح الصلاة في المسجد الحرام بعض الإجراءات أولها التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا والتسجيل على تطبيق اعتمرنا من خلال النقاط التالية: