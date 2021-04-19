رابط التقديم على منصة إحسان كمستفيد منها ورفع إيقاف الخدمات أو متبرع للأعمال الخيرية

رفع إيقاف الخدمات عبر رابط التقديم على منصة إحسان من القضايا الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الاستفادة من المنصة ورفع عنهم إيقاف الخدمات بسبب تزايد عليهم أعباء الديون مثل عدم سداد مخالفات المرور في المملكة العربية السعودية وغيرها من الديون أو القروض المطلوبة لذلك تم إنطلاق منصة إحسان كمستفيد منها أو متبرع للأعمال الخيرية في المملكة وتمتلك المنصة أقبال مرتفع يوم عن يوم لما تقدمه من خدمات لجميع السعوديين أو من أجل تقديم الذكاة والتبرعات للأعمال الخيرية بالسعودية ويتم ذلك بعد الدخول على رابط التسجيل في منصة إحسان ويتم التقديم لها إلكتروني بدون الذهاب إلى مكاتب العمل لتسهيل تلك الخدمة على المواطنين السعوديين داخل أراضيها

رابط التقديم على منصة إحسان كمستفيد منها أو متبرع بالمملكة

عند التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية بالسعودية يمكن بعدها الأختيار ما بين الدخول لها كمستفيد من المجالات المختلفة المقدمة أو متبرع داخل المنصة في الأقسام المتاحة كما يلي

عليك في البداية الدخول على موقع منصة إحسان للأعمال الخيرية

ثم القيام بعدها فتح نموذج التسجيل في المنصة عن طريق كتابة البيانات المطلوبة ومنها اسم المتقدم ورقم الجوال بالمملكة

تأكيد بعد ذلك التسجيل بالمنصة عن طريق رمز التحقق ثم الضغط على زر التسجيل

وبعدها يمكن الأختيار بين التقديم على منصة إحسان كمستفيد من الخدمات المتوفرة ومنها تقديم طلب على رفع إيقاف الخدمات أو كمتبرع للأعمال الخيرية بالسعودية

أنواع التبرعات المتاحة في منصة إحسان للأعمال الخيرية بالسعودية

تنقسم التبرعات في منصة إحسان للأعمال الخيرية داخل أراضي السعودية إلى أربعة أقسام يمكن من خلالها إيداع الأموال لتلك الأعراض كما يلي بكافة التفاصيل