مواعيد الحظر في الكويت في رمضان 2021 وحقيقة تطبيق حظر كلي أواخر رمضان 1442

مواعيد الحظر في الكويت في رمضان 2021 تهم كافة المواطنين والمقيمين في الدولة، وسط إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع ارتفاع إصابات كورونا في رمضان في جميع الدول، فيما يتساءل البعض عن إمكانية تطبيق حظر كلي أواخر رمضان 1442 من عدمه، وخاصة أن حظر التجول في الكويت رمضان 2021 يضمن حماية الجميع لاسيما أن شهر رمضان الكريم تكثر التجمعات والعزومات وحملات الإفطار الجماعية فكان من الضروري أن تتأخذ الدولة إجراءات صارمة لحماية المتواجدين على أراضيها.

مواعيد الحظر في الكويت في رمضان 2021

حددت السلطات مواعيد الحظر في الكويت في رمضان 2021 لتكون بشكل جزئى حتى لا تعرقل ظروف العمل في الدولة، على أن يستمر الحظر حتى 22 أبريل بمدة 10 ساعات بدلاً من 11 ساعة وتبدأ مواعيد الحظر الجزئى في الكويت على النحو التالي:

من الساعة السابعة 07:00 مساءً حتى الساعة الخامسة 05:0 من صباح اليوم التالي.

بعد ذلك تجري مباحثات عن مواعيد الحظر في الكويت وفق تطورات المنحني الوبائى في البلاد.

من المرجح تمديد الحظر الجزئي بعد موعد انتهائه في 22 إبريل.

حقيقة تطبيق حظر كلي في الكويت أواخر رمضان 1442

وسط تساؤلات المواطنين عن تطبيق حظر كلي في الكويت أواخر رمضان 1442 أفادت الحكومة الكويتية أن الأمر مرتبط بالأوضاع داخل الدولة ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ففي حالة تزايد الإصابات يتم فرض حظر كلى في الكوين العشر خلال العشر الأواخر من رمضان للسيطرة على الوباء وإنهاء التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

الخدمات المسموح فيها خلال حظر التجول في الكويت

هناك مجموعة من الخدمات والأنشطة مسموح بيها خلال فترة حظر التجول في الكويت حتى لاتتعرقل الدولة ولكن مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، لتشمل التالي: