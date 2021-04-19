مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر الضمان الاجتماعي

نعرض لكم مواعيد الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب للمستفيدين بعد أن تزايدت التساؤلات في الآونة الأخيرة عن مواعيد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وخاصة بعد أن تأخر موعد الصرف كثيرًا، وتزايدت الشك لدى المواطنين المستفيدين أن هذا الدعم المادي الذي تقدمه لهم الحكومة السعودية متمثلة في وزارة العمل، ويقدم هذا الدعم فقط للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لكم مواعيد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442 هجرية، والتي يترقبها الكثير من المواطنين خاصة في شهر رمضان الكريم.

الآن يمكنكم معرفة مواعيد الصرف الخاصة بالمساعدة المقطوعة لهذا العام والتي تأخرت كثيرًا من الموقع الرسمي والنظم الموثوق به بعيدا عن الإشاعات التي تروجها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى، ويمكنك معرفة مواعيد الصرف من خلال اتباع ما يلي:

ومنها سيكون متاح أمامك كافة الخدمات ومواعيد الصرف وحل ما تريد معرفته حول المقطوعة، ومواعيد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين خلال الفترة المقبلة.

يمكن لأي فرد أو مواطن سعودي الحصول على دعم مساعدة الضمان الاجتماعي إذا تحققت فيه الشروط التالية: