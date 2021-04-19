البرازيل تسجل أكثر من 42 ألف غصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 42.980، مقابل و67.636 فى بيانات السبت، ليتجاوز العدد الإجمالى 13.9 مليون حالة.
وذكرت الوزارة أنها رصدت 1.657 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.929 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 373.335 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.
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