وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين عقب انفجار أسطوانة غاز بـ دمشق

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فى شرطة دمشق لـ سانا، إن طفلة توفيت وأصيب 4 أشخاص جراء انفجار إسطوانة غاز فى أحد الأبنية بمنطقة المزة 86. وأشار المصدر إلى أن الانفجار أدى لتهدم وتصدع بعض جدران المنزل وسقوط سقف إحدى الغرف، لافتا إلى أنه تم إسعاف المصابين.

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