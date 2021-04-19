كورونا فى تونس .. 1.514 إصابة جديدة و66 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة التونسية، فى بيان لها، إن إجمالى الحالات المصابة بـ الفيروس وصل إلى 285.490 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 9.783 حالة وفاة.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة البرازيلية، أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تسجيلها 42.980 إصابة و1.657 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1.657 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.929 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 373.335 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.