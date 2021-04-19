جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج جراء الحادث.
على صعيد آخر، قتل 3 أشخاص على الأقل، مساء أمس الأحد، فى حادث إطلاق نار شمال غرب مدينة أوستن بولاية تكساس، ولا يزال المهاجم طليقا ويقال إن الشرطة تبحث فى الغابة المجاورة عن المسلح.
ووفقا لتقارير الإعلام الغربى، فإن المشتبه به فى حادث إطلاق النار المميت، والذى وقع فى أوستن، وتكساس، هو محقق عمدة سابق اتُهم بالاعتداء الجنسى على طفل فى يونيو من العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بـ ولاية لويزيانا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.