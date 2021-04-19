إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بـ ولاية لويزيانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج جراء الحادث.

على صعيد آخر، قتل 3 أشخاص على الأقل، مساء أمس الأحد، فى حادث إطلاق نار شمال غرب مدينة أوستن بولاية تكساس، ولا يزال المهاجم طليقا ويقال إن الشرطة تبحث فى الغابة المجاورة عن المسلح.

ووفقا لتقارير الإعلام الغربى، فإن المشتبه به فى حادث إطلاق النار المميت، والذى وقع فى أوستن، وتكساس، هو محقق عمدة سابق اتُهم بالاعتداء الجنسى على طفل فى يونيو من العام الماضى.