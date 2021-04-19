حريق هائل فى جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا وإجلاء الطلاب من الحرم الجامعى

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة جامعة كيب تاون إن "موظفى دعم خدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الطلاب من حرمها الجامعي، وذلك بسبب اندلاع الحريق فى حديقة تيبل ماونتين الوطنية". وأظهرت صور الحريق اشتعال النيران فى بعض مبانى الحرم الجامعي، كما احترقت طاحونة هواء تاريخية قريبة. وأرسلت السلطات أكثر من مائة من عناصر الإطفاء وموظفى الطوارئ للحرم الجامعى ومنتزه تيبل ماونتن الوطنى. وقال مسؤولون إن أربع مروحيات استخدمت لإسقاط المياه على المناطق التى يهددها الحريق.

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