دوري السوبر الاوروبي الجديد Super League 12 مشاركة ليفربول وريال مدريد بالسوبر ليغ

دوري السوبر الاوروبي الجديد هو من أشد الاخبار شرارا في عالم كرة القدم الأوروبية، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء انشاء بطولة دوري السوبر الاوروبي Super League بمشاركة كبار اندية اوروبا وقد كان من المفترض علي الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أن يقوم بإعلان الشكل الجديد لدور ابطال اوروبا اليوم الاثنين 19 ابريل، لكن ما تم نقلة حول كأس السوبر الاوروبي الجديد وتفاصيل دوري السوبر الاوروبي الجديد قد اثار توترا ملحوظا في عالم كرة القدم العالمية.

دوري السوبر الاوروبي الجديد

تم الإعلان امس الاحد عن ما هو دوري السوبر الاوروبي الجديد كما كشف بيان الاندية المنظمة لبطولة السوبر الاوروبي أن الاندية المؤسسة ستحصل علي 3ز5 مليار يورو وهذا من اجل تخطيط البنية التحتية وتعويض تأثير فيروس كورونا الذي اثر علي دوري ابطال اوروبا بشكل ملحوظ.

والجدير بالذكر أن عدد فرق دوري السوبر ليغ تضم 20 فريق ومنهم 15 فريق مؤسس، كما تتأهل 5 اندية فقط إلي بطولة دوري السوبر الاوروبي الجديد كما يتم اطلاق دوري السوبر ليغ للسيدات.

السوبر ليغ

اشار بيان الاندية المؤسسة أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيكون هو أول ريسئ في دوري السوبر الاوروبي كما سيكون كلا من جويل جليزر وأندريا أنيلي نائبي رئيس بطولة دوري السوبر الاوروبي الجديدة.

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بطولة دوري السوبر الاوروبي الجديدة

الاندية المؤسسة لدوري السوبر الاوروبي تتطلع إلي عقد العديد من المحادثات مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المعروف باسم يوفا والاتحاد الدوري للعبة فيفا، وقد عبر كافة المسؤولين في الويفا عن تذمرهم من اتفاق الاندية علي انشاء بطولة السوبر ليغ الاوروبي الجديدة.

كما قام اليوفا بالفعل بإصدار بيان مشترك مع بعض الاتحادات الكروية في اوروبا للتعبير عن رفض هذا الانشقاق، وتم التأكيد علي نية استعمال الوسائل القانونية والرياضية لمنع بطولة السوبر ليغ الاوروبي الجديدة.

6 اندية من الدوري الانجليزي الممتاز premier league : مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي – توتنهام – تشيلسي – ارسنال – ليفربول

3 اندية من الدوري الاسباني للمحترفين laliga : ريال مدريد – برشلونة – اتلتيكو مدريد

3 اندية من الدوري الايطالي : ميلان – انتر- يوفنتوس

الاندية المشاركة في دوري السوبر ليغ

رفضت الاندية الالمانية والاندية الفرنية المشاركة في دوري السوبر ليغ الجديد، كما كان من المفترض أن يقوم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بالمشاركة في بطولة دوري السوبر الاوروبي الجديدة.

وهذه الفرق عددها 12 فريق مؤسس لبطولة السوبر ليغ الاوروبية ووجود جميع هذه الفرق مؤكد من أصل 20 فريق متوقع مشاركتهم.

الدوري الاوروبي الممتاز

قام الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بالإعلان رسميا عن انه سكون هناك عقوبات رادعة ضد كافة الاندية التي تشارك في الدوري الاوروبي الممتاز كما تطبق العقوبات علي اللاعبين ذاتهم، وقد أكدت اليوفا في بيانها أن هناك اندية محددة سيتم منعها من اللعب في اي مسابقة اخري سواء كانت مسابقة ومنافسة محلية او اوروبية او عالمية.

وعلي الاغلب سيتم منع العديد من اللاعبون من فرصة تمثيل اوطانهم في المنتخبات الوطنية، كما قد يصل الامر إلي حرمان اللاعبين من التواجد ف مباريات كأس العالم والتي تعتبر أهم مباريات كرة القدم.