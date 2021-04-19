الهند تفرض الاغلاق فى نيودلهى بعد ارتفاع كبير لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، سجلت الهند، اليوم الإثنين، زيادة قياسية فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتى بلغت 273.810 حالة، ما رفع إجمالى الإصابات فى الهند إلى 15 مليون إصابة مؤكدة.

وأظهرت البيانات الصحية فى الهند التى تحتل المركز الثانى فى إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة، ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 178.769 حالة، بعد تسجيل 1619 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.