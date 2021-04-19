زلزال جديد قرب محطة بوشهر النووية جنوب إيران

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال جديد، بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ميناء غناوة فى محافظة بوشهر جنوب إيران، فجر اليوم الإثنين، دون ورود أى تقارير بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية، حسبما أكدت وسائل إعلام إيرانية، منذ قليل.





وكانت المدينة نفسها تعرضت لزلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، قبل ظهر يوم أمس الأحد، وتلاه أكثر من 40 تابعًا زلزاليًا. وبحسب وكالات الأنباء الرسمية فى إيران، أعلنت العلاقات العامة فى محطة بوشهر النووية أن زلزال أمس لم يسفر عن أى أضرار فى المحطة.

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