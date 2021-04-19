madrasati رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للاختبارات النهائية (متوسط – ثانوي) وموعد النتائج

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية لمتابعة الدروس اليومية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية أونلاين من خلال الحصص اليومية التي يقوموا بتسجيل الدخول إليها، كما انطلق ماراثون الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441-1442 ليقوم الطلاب في المرحلتين بالدخول على برنامج مايكرسوفت تيمز لأداء الاختبارات النهائية كما تستمر الحصص اليومية بعد انتهاء الاختبار حسب المواعيد المقررة لها، وبعد أن أنهى طلاب المرحلة الابتدائية جميع الاختبارات يبدأ البحث عن النتائج عبر رابط نظام نور.

التعليم الرقمي في المملكة

منصة مدرستي للاختبارات والدروس

قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء المنصة التعليمية الأولى والأكبر للطلاب والمعلمين حيث تتيح الدخول اليومي كأن الفاصل بالفصل، وهذا بعد توقف الدراسة بالمدارس ليتوقف التعليم المباشر ليتلقى به الطلاب الدروس التعليمية اليومية بالرقم السري للطالب، يقوم بتسجيل الحضور في الحصص الإلكترونية، ويتم التعامل مع المعلم في الفصل الافتراضي وأيضا يمكن الشات الجماعي بين الطلاب، كما يتم دخول الاختبارات التقييمية والشهرية وكذلك الاختبارات النهائية للطلاب.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

يقوم الطالب بالدخول ليومي على رابط منصة مدرستي التعليمية لمتابعة الدروس كما يمكن من خلال نفس المنصة الدخول على برامج الاختبارات الفصلية والنهائية عبر برنامج مايكروسوفت أوفيس كما يتم من خلالها الدخول غير المباشر على رابط نظام نور للاستعلام عن النتائج، ويبدأ طلاب المرحلة الابتدائية بالدخول على رابط المنصة للاستعلام عن النتائج النهائية بعد انتهاء جميع الاختبارات.

المواعيد التوقيت انتهاء جميع المواد الدراسية بالموعد الأقصى لها 26 شعبان 1442 انتهاء اختبارات الطلاب الأول من رمضان للمرحلة الابتدائية والعاشر من رمضان للمرحلتين المتوسطة والثانوية مواعيد اليوم الدراسي الذي يستمر في أيام الصيام من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة عصرا مواعيد أداء الاختبارات في رمضان من الساعة 12:30 وحتى 2:30 ظهرا

لابد أن يكون للطالب حساب خاص به على رابط نظام نور التعليمي. كما يتم إنشاء حساب جديد للطالب على المنصة. أو يتم الدخول عبر رابط منصة مدرستي. يسجل الطالب الدخول على المنصة. أو يتم الدخول من حساب نظام نور. يتم كتابة الرقم السري ورمز التحقق. يبدا تسجيل الدخول.

جدول توزيع الحصص الدراسيةتسجيل منصة مدرستي بحساب نور