نظام دوري السوبر الأوروبي الجديد والأندية المشاركة.. يدمر دوري الأبطال لأجل هذه الأرباح

تعد بطولة دوري السوبر الأوروبي بمثابة قنبلة فجرها 12 ناديا كبيرا من عمالقة أوروبا، أمس الأحد، بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حيث تأتي المسابقة الجديدة متضاربة بشكل كامل مع دوري أبطال أوروبا، ما يهدد بإلغاء الأخيرة، والأندية الـ12 المؤسسة للمسابقة الجديد المقررة أن تنطلق في أغسطس / آب المقبل، هي: “ميلان، آرسنال، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، توتنهام، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان”.

نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي

حدد البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، الذي يحتل رئيسه بيريز، رئاسة مجلس إدارة بطولة دوري السوبر الأوروبي، نظام البطولة الجديدة، وفق النقاط الآتية:

ستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام كمؤسسين، قبل الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أغسطس.

عقد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي “يويفا” والاتحاد الدولي “فيفا”، لبحث أفضل الحلول للبطولة وكرة القدم العالمية.

نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا.

15 ناديًا مؤسسًا، و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق في الدوري المحلي.

كل الأندية الـ20 سوف تشارك في دورياتها المحلية.

من المقرر أن سيبدأ الموسم في أغسطس / آب، بمشاركة الأندية في مجموعتين، كل واحدة تضم 10 فرق.

المواجهات جميعها ستكون بنظام الذهاب والإياب.

يتأهل أول 3 فرق عن كل مجموعة إلى الدور التالي (ربع النهائي).

الأندية أصحاب المراكز الرابع والخامس، سوف تخوض دورة رباعية، لحسم الطرفين الباقيين في ربع النهائي.

النهائي سيكون من مباراة واحدة فقط على ملعب محايد.

المكافآت أكبر بكثير من بطولات الاتحاد الأوروبي “تشامبيونزليج ويوروباليج”.

يتوقع أن تتجاوز الأرباح 10 مليارات يورو.

سيتم وضع معايير مالية معينة بتحديد سقف لنفقات الأندية.

الأندية المؤسسة الـ15 سوف تحصل على 3.5 مليار يورو.

إلغاء دوري أبطال أوروبا

وأعلن 12 ناديا من عمالقة أوروبا، تشكيل مسابقة “دوري السوبر الأوروبي”، حيث تقرر تعيين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد رئيسا لمجلس إدارة البطولة الجديدة، التي سوف يشارك فيها 20 ناديا تنقسم إلى مجموعتين (كل مجموعة من 10 أندية)، يتأهل أول 3 أندية مباشرة إلى الدور التالي “ربع النهائي”، بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز 4 و5 “البلاي أوف”، لاختيار ناديين من الرباعي.

والأندية الـ12 التي قررت الانضمام إلى بطولة السوبر الأوروبي، هي: