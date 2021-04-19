دوري السوبر الأوروبي.. اتجاه لحرمان محمد صلاح والنني من تمثيل منتخب مصر

بات النجمان محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، متوسط ميدان آرسنال، على أعتاب الحرمان من تمثيل منتخب مصر لكرة القدم خلال المسابقات المقبلة، وذلك في أعقاب القرارات الصادمة التي اتخذتها الأندية الكبرى في أوروبا المتعلقة بتأسيس بطولة جديدة تدعى دوري السوبر الأوروبي، ما قد يؤدي إلى إلغاء دوري أبطال أوروبا، وما تبعها من قرارات صارمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تتمثل في تأجيل مباريات نصف نهائي الشامبيونزليج هذا الموسم.

نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي

وحسب موقع ريال مدريد، فإن الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي هي: “ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام”، قد اتفقت على الآتي:

مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.

سيبدأ الموسم في أغسطس (آب).

سوف تشارك الأندية في مجموعتين، كل واحدة 10 فرق.

سوف تُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب.

يتأهل الثلاثة الأوائل من كل مجموعة تلقائيا إلى ربع النهائي.

تلعب الفرق أصحاب المراكز الرابع والخامس مواجهة إضافية، ذهابا وإيابا”.

النهائي سيكون من مباراة واحدة فقط على ملعب محايد.

ستنطلق البطولة النسائية بعد مدة من انطلاق بطولة الرجال.

يُتوقع أن تتجاوز الأرباح 10 مليارات يورو.

سيتم تحديد سقف لنفقات الأندية.

ستتلقى الأندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو.

حرمان محمد صلاح والنني من تمثيل المنتخب

القرارات الأوروبية التي وضحناها سالفا قد تؤدي إلى حرمان محمد صلاح ومحمد النني من تمثيل منتخب مصر، حسبما أكدت تقارير صحفية عالمية من إنجلترا وإسبانيا مساء اليوم الأحد، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي “يويفا” في بيان عاجل، أنه سيتم منع كل نادٍ ولاعب مشارك في دوري السوبر الأوروبي، من اللعب في جميع المسابقات على المستويين الأوروبي والدولي، وهذا يشمل اللعب لمنتخبات البلاد.

من جهته، رد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد (أحد مؤسسي البطولة الجديدة)، قائلا، إنه حال تم منع أي لاعب من المشاركين في الدوري الأوروبي الممتاز، من ارتداء قميص بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، فإنه سوف يتم تدشين بطولة كأس العالم الخاصة بنا”.