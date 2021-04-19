موعد مباراة ليفربول وليدز بث مباشر.. فرصة صلاح الأخيرة لاستعادة عرشه المسلوب

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، صوب ملعب آيلاند رود، حيث موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة، ويقاتل مع تبقي 7 مباريات على نهاية موسمه الصفري في بلوغ المراكز الأربعة الأولى بالمسابقة، لضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا (حال أجريت)، أما ليدز فيحتل المرتبة العاشرة في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، علما بأنه حقق 3 انتصارات أخيرة متتالية.

موعد مباراة ليفربول وليدز بث مباشر

يطلق الحكم أنتوني تايلور صافرة انطلاق المباراة بين ليفربول وليدز عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث تبث المباراة على عشرات القنوات على مستوى قارات العالم المختلفة، وفي عالمنا العربي تمتلك شبكة بين سبورتس القطرية البث الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي، وقررت إدارة القناة القطرية، أن يعلق على هذا اللقاء رؤوف خليف.

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليدز يونايتد، وفق ما يلي

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أرنولد، ناثانيال ويليس، أوزان محمد كاباك، أندرو روبيرتسون.

الوسط: تياغو ألكانتارا، فابينيو تافاريز، جيمس ميلنر.

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، دييجو جوتا.

فرصة صلاح الأخيرة لاستعادة عرشه

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا، متأخرا بفارق هدفين عن هاري كين هداف البريميرليج وتوتنهام هوتسبير، الذي تعرض لإصابة غير بسيطة في كاحله خلال مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام إيفرتون، الأمر الذي يدفع مدربه جوزيه مورينيو لإراحته لمدة قد تزيد على أسبوعين من أجل إتمام شفائه. ويحتاج صلاح إلى استغلال فترة غياب كين عن المنافسة لمدة جولتين، ما يمنحه فرصة العودة إلى أعلى قمة الهدافين، التي حرم منها الموسم الماضي فقط، منذ انضم إلى ليفربول في صيف 2017.