موعد صرف راتب التأهيل الشامل لذوي الإعاقة لشهر أبريل 2021 // عبر رابط وزارة الموارد البشرية

يترقب نحو مليون مواطن سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة، موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر أبريل 2021، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصورة شهرية في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض هذا اليوم مع عطله رسمية يتم تقديمه يوماً أو تأخيره يوم، ويقدم دعم التأهيل الشامل لذوي الإعاقة الغير قادرين على العمل لتوفير حياة كريمه لهم، تغنيهم عن السؤال وهو من ضمن عدة برامج مثل المساعدة المقطوعة وغيرها، تقدمها الحكومة السعودية للحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لمواطنيها من محدودي الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة. موعد صرف راتب التأهيل الشامل شهر رمضان يتم صرف راتب شهر أبريل يوم 2021/04/26.

يتم صرف راتب شهر مايو يوم 2021/05/26.

يتم صرف راتب شهر يونيه يوم 2021/06/27.

يتم صرف راتب شهر يوليو يوم 2021/07/26. شروط الحصول على أعانة التأهيل الشامل موعد صرف راتب التأهيل الشامل شهر رمضانشروط الحصول على أعانة التأهيل الشامل يجب أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل المملكة

يجب أن تكون ألأعاقه ضمن الجدول المنصوص عليه من قبل الوزارة.

إذا كان المعاق موظف أعذب لا يزيد المرتب عن 2500 ريال وإذا كان متزوج لا يزيد الراتب عن 4000 ريال.

يجب أن يكون المعاق معه تقرير طبي معتمد يوضح حالته الصحية ومدى العجز الكلي أو الجزئي به.

خضوع المتقدم للدعم للفحص الطبي من قبل اللجنة المختصة لتحديد أحقتيه للصرف من عدمه. المستندات المطلوبة لصرف الراتب أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

عدد 4 صور حديثة مقاس 3*4 ملونة.

أحضار تقرير طبي مختوم ومعتمد يحدد حالته الصحية.

إذا كان المستحق للدعم موظف يجب أحضار تعريف بالراتب مختوم من الجهة التي يعمل بها. سلم الرواتب لمستحقي دعم التأهيل الشامل شلل طرف علوي وسفلي طرف أيمن أو طرف أيسر 10000 ريال. شلل ثلاثي أو رباعي 14000ألف ريال. شلل أقعاد تام 20000 ريال. بتر أحد الأطراف نتيجة مرض خبيث أو حادث 10000 ريال. بتر الطرفين العلويين مع شلل سفلي 14000 ريال. مرض خبيث، لين عظام، الإيدز،أو أي أمراض نادرة 10000 ريال. تخلف عقلي مع صم وبكم 20000 ريال. رعشة في اليدين أو أي مرض مزمن من فشل الكبد أو الاستسقاء 10000 ريال. بتر جزئي في أحد الأطراف 4000 ريال. ألية وموعد صرف راتب التأهيل الشامل شهر أبريل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية.

الدخول من الصفحة الرئيسية على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الدخول على خدمات الرعاية المالية.

الدخول على خدمات رعاية ذوي الإعاقة.

تسجيل البيانات المطلوبة من المستفيد.

الضغط على بحث سوف تظهر كافة المعلومات. المستندات المطلوبة لصرف الراتبسلم الرواتب لمستحقي دعم التأهيل الشاملألية وموعد صرف راتب التأهيل الشامل شهر أبريل

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