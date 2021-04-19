ليبيا: إغلاق مقرات للميليشيات المسلحة فى طرابلس

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، أكد منشور للواء 444 العسكرى، إغلاق المقرات فى منطقة صلاح الدين والسدرة جنوبى طرابلس، بسبب تمرد المجموعات التى كانت فيها على أوامر الدولة.
وأفاد اللواء فى منشور عبر فيسبوك، بأنه صادر كميات من الذخائر والأسلحة التى كانت بحوزة التشكيلات المسلحة، مؤكدًا أن عملياته تأتى لفرض الأمن وحفظ الاستقرار.
وكان اللواء الليبى أغلق 11 مقرًا كانت ثكنات عسكرية للميليشيات المسلحة بمنطقتى صلاح الدين وطريق الشوك فى الضاحية الجنوبية من العاصمة طرابلس منذ يوم 12 أبريل الجارى.
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